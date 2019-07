Presentazione Palinsesti Rai 2019-2020/ Diretta anticipazioni: da Sanremo a Cuccarini

Una presentazione diversa, alternativa e per una volta non Roma-centrica: i Palinsesti Rai per la stagione 2019-2020 sbarcano oggi a Milano nell’avveniristica area Portello con un percorso speciale e tematico che porterà gli addetti ai lavori, gli inserzionisti e tutti gli interessati al mondo Rai alla presentazione di tutti i programmi ed eventi autunnali-invernali che la Rai proverà a mettere in campo per battere la concorrenza e assicurarsi l’unico vero “dio” del mercato, ovvero l’auditel. Nell’ex Fiera Milano a Portello tutti è pronto per la presentazione per la diretta dei Palinsesti Rai con ancora molta segretezza che li avvolge e un percorso che sarà decisamente innovativo rispetto alla “classica” conferenza stampa in Via Mazzini. Come anticipa TvBlog, l’offerta del Servizio Pubblico verrà quindi presentata con un criterio di importante discontinuità: un luogo solo e non più due (Milano e Roma) e la totale rappresentazione del mondo Rai Tv, Radio e Web per un’offerta di moderna media company. «Gli investitori pubblicitari saranno accompagnati lungo un percorso alla fine del quale avranno “vissuto” tutto ciò che è Rai, o meglio tutto ciò che la Rai sarà da settembre», spiegano ancora i colleghi di TvBlog. Come invece riporta la Rai stessa tramite il proprio ufficio stampa, «La Rai organizza internamente l’evento, coinvolgendo editori e artisti e valorizzando le sue strutture interne che stanno lavorando da settimane alla realizzazione. La Rai è protagonista dell’ideazione e della costruzione insieme a Rai Pubblicità, che è ricorsa ad una consulenza esterna per rafforzare le modalità di coinvolgimento del mercato con una nuova comunicazione pubblicitaria in forte discontinuità con il passato».

PALINSESTI RAI 2019-2020: SANREMO, TRADIZIONE O NOVITÀ?

La “rivoluzione” è voluta fortemente dal nuovo amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, accompagnato dal Presidente Marcello Foa sicuramente entrambi presenti alla presentazione-show di cui però non sarà possibile visionare alcuna diretta streaming video proprio per sottolineare l’intento d “inclusione” per tutto il mondo degli addetti Rai e pubblicitari. Quello che però al pubblico interessa, ovvero la presentazione dei principali programmi sulle tre reti generaliste – anche se RaiPlay ogni anno cresce sempre di più e sono garantite novità anche per il 2019-2020 – vede già alcune anticipazioni interessanti: La Vita in Diretta cambia del tutto e come già visto nei giorni scorsi saranno Alberto Matano e Lorella Cuccarini a presentare, al posto di Fialdini-Timperi. Secondo “Tv Sorrisi e Canzoni” “Unomattina in famiglia” (dal 14 settembre) sarà presentato da Monica Setta e Tiberio Timberi mentre per Mara Venier c’è la grande conferma a Domenica In dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione con un più una prima serata “La porta dei sogni”, uno show che dovrebbe celebre storie ed emozioni di persone normali (in stile C’è posta per te per intenderci, ndr). Altre anticipazioni succulente sempre da “Tv Sorrisi e Canzoni”: Renzo Arbore avrà due serate su Raidue, una a settembre dedicata a Gianni Boncompagni e una a ottobre su Renato Carosone mentre dal 16 novembre Enrico Ruggeri proporrà “Una vita da cantare”, tre puntate sui cantautori italiani. Infine il vecchio e caro Festival di Sanremo: difficile che già oggi si abbiano novità concrete dai Palinsesti, visto che la scelta è ancora tutta da dirimere per Salini-Foa. La tradizione, con Amadeus accompagnato da diversi nomi della direzione artistica ogni serata oppure la “rivoluzione” con Alessandro Cattelan e un restyling del tutto innovativo del più importante programma televisivo dell’anno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA