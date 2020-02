Presentazione Yamaha 2020/ Diretta streaming video, ecco la moto di Rossi e Vinales

La presentazione della Yamaha 2020, pronta ad affrontare la nuova stagione della Motogp, scatta oggi, giovedi 6 febbraio 2020. Siamo a Sepang dove solo domami daremo il via ufficiale alla stagione 2020 del Motomondiale con i primi test ufficiali, e dove oggi i riflettori saranno tutti puntati sulla nuova Yamaha 2020, moto su cui Valentino Rossi e Maverick Vinales puntano tutto per vivere un campionato da veri protagonisti e dove “riscatto” sarò la parola d’ordine. Tale tema vale soprattutto per il Dottore, per il quale di fatto sarà l’ultima stagione sulla M1 ufficiale: solo nei giorni scorsi la casa nipponica, oltre ad ufficializzare il rinnovo di contratto fino al 2022 dello spagnolo, ha pure annunciato nel 2021 l’approdo alla prima moto di Fabio Quartararo, chiudendo di fatto la porta in faccia al nove volte campione del mondo. Quest’anno dunque per Valentino Rossi deve essere la stagione della rivincita ma certo serve una moto davvero all’altezza: che la nuova M1 sia la moto giusta?

DIRETTA PRESENTAZIONE YAMAHA 2020: COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile seguire la diretta della presentazione della Yamaha 2020 in diretta tv, anche se certo il canale specializzato Sky Motogp e Sky sport 24 (disponibili sul satellite) faranno una capatina a Sepang. Sarà però possibile seguire lo svelamento della nuova M1 in diretta streaming video tramite i canali social della scuderia del diapason.

DIRETTA PRESENTAZIONE YAMAHA 2020: CHE AMBIZIONI PER LA PROSSIMA STAGIONE?

In vista della diretta della presentazione della Yamaha 2020 di quest’oggi, attesa a Sepang, certo gli appassionati della Motogp non possono non chiedersi quali saranno le ambizioni di Valentino Rossi come di Vinales per la prossima stagione della Motogp. Come abbiamo detto prima, il 2020 dovrebbe essere la stagione del riscatto, dopo due campionati ben deludente, condotti all’ombra di Honda e Ducati: per la moto del diapason deve essere l’anno della rinascita. Questo, vale sopratutto per Valentino Rossi, che nella passata stagione della Motogp, non ha trovato soddisfazione. Per il Dottore il motomondiale 2019 si è chiuso solo con il settimo posto nella classifica iridata e con neppure una vittoria, oltre un feeling mai troppo speciale con la M1. Meglio è però andata a Vinales, che ha comunque chiuso la stagione con il terzo gradino del podio e due vittorie a tabella. Tali risultati però sono ben poca cosa per un team che punta alla vittoria del titolo. Staremo a veder se con la nuova M1 oggi svelata a Sepang si potranno realizzare tali desideri. Nel frattempo diamo la parola alla diretta della presentazione della Yamaha 2020 di Maverick Vinales e Valentino Rossi.



