Prete cattolico ferito da alcuni spari a Chicago/ Ha sorpreso alcuni ladri rubare delle automobili

Un prete cattolico di Chicago, nota metropoli degli Stati Uniti, è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. La notizia è riportata da Catholic News Agency che spiega come il Padre sia stato probabilmente ferito da alcuni personaggi che stavano cercando di rubare dei convertitori catalitici.

La vittima dell’aggressione si chiama Jeremiah Lynch che nella giornata di lunedì scorso, 3 giugno 2024, ha sentito dei rumori particolare fuori dalla residenza dei gesuiti dove vive a Little Italy, nel West Side di Chicago. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto lo stesso prete avrebbe “Messo la testa fuori dalla porta” e avrebbe quindi “visto accadere qualcosa di insolito” nel parcheggio della residenza, così come fatto sapere da Kristyn Hartman, portavoce del vicino St. Ignatius College Prep, alla stazione locale di Chicago WLS-TV.

PRETE CATTOLICO FERITO DA ALCUNI SPARI A CHICAGO: COSA E’ SUCCESSO

Gli individui, accortisi della presenza della terza persona, non hanno quindi esitato ad estrarre le proprie armi sparando all’indirizzo dell’uomo di chiesa. Sembra che padre Jeremiah Lynch abbia detto ai ladri “‘Ehi, cosa stai facendo?'”, sempre come riferito da Hartman, “Ed è stato allora che hanno iniziato a sparare”. Il sacerdote sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla testa, mentre sul resto del corpo è rimasto illeso.

Nel contempo diversi spari hanno raggiunto la residenza dell’uomo di chiesa per una scena a dir poco agghiacciante. L’arcidiocesi di Chicago al momento non ha affrontato direttamente l’incidente ma un portavoce della stessa ha fatto sapere di essere “grati che padre Lynch non sia stato gravemente ferito in questo incidente”. E ancora: “Preghiamo per la continua sicurezza dell’intera comunità del St. Ignatius College Prep”.

PRETE CATTOLICO FERITO DA ALCUNI SPARI A CHICAGO: FURTI IN AUMENTO NEGLI ULTIMI ANNI

Padre Lynch, che ha 73 anni, vive assieme ad altri 15 gesuiti nella residenza che è stata presa “d’assalto” in quel di Chicago, e i sacerdoti sono impiegati nella scuola ma anche nel vicino ospedale Stroger. Inoltre padre Lynch è il cappellano della prigione che si trova nella contea di Cook. Stando a quanto sottolineato ancora da Catholic News Agency negli ultimi tempi sono aumentati in maniera importante i crimini in quel di Chicago, con una crescita del 169 per cento dei furti di auto con motore termico rispetto a quattro anni fa, e un aumento del 74 per cento dei furti complessivi.

Come spiegato da Hartman al Block Club Chicago la zona dove si è verificata la sparatoria è “vibrante” e “occupata”, tenendo conto che vi sono in corso numerose attività da parte degli studenti che frequentano la vicina Università di Chicago e la scuola superiore Ignatius, che conta circa 1.300 iscritti. La scuola era fortunatamente chiusa al momento della sparatoria, e in caso contrario si sarebbero potuti verificare probabilmente più feriti con conseguenze ancora più gravi. “Non c’è nessun posto, a quanto pare, che sia immune da tutto questo”, ha detto Hartman.

