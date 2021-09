Pretty woman su Rai 1/ Un film cult con Richard Gere e Julia Roberts

Pretty woman, un film classico che continua ad appassionare

Pretty woman è un film cult con Richard Gere e Julia Roberts, che andrà in onda oggi, mercoledì 22 settembre, in prima serataalle ore 21.20 su Rai 1. È un classico che riguarda in pieno la trasformazione tra il cinema degli anni Ottanta e degli anni Novanta e che ha appassionato tutti, sia grandi che piccoli. I protagonisti di questo film sono Richard Gere, il quale ha fatto film molto noti come: Pretty Woman, Il dottor T e le donne, Se scappi ti sposo, Il primo cavaliere, L’imbroglio – The Hoax, Ritorno al Marigold Hotel e tanti altri.

Scandalo al sole/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 22 settembre)

L’attrice Julia Roberts invece ha partecipato ad alcuni film che l’hanno resa celebre e hanno confermato la sua bravura, come ad esempio: Il matrimonio del mio migliore amico, Se scappi ti sposo, – Fate il vostro gioco, Mona Lisa Smile, Mangia prega ama e molti altri. Nelle musiche che appaiono nel film ci sono anche delle parti della Traviata di Giuseppe Verdi e il pezzo che suona l’attore Richard con il pianoforte nella hall dell’albergo, è stato interpretato e composto proprio da lui.

Sotto il sole di Riccione/ Streaming della "commedia balneare" in onda su Canale 5

Pretty woman, trama del film

Il protagonista di Pretty woman è un uomo molto ricco che compra importanti aziende in fallimento per poi rivenderle. Una sera lui si trova a Hollywood per lavoro e sulla strada chiede delle informazioni a Vivian, una ragazza che per mantenersi fa il lavoro più antico del mondo, la prostituta. La donna sale in macchina di Edward e trascorrono la nottata insieme. Lui è molto colpito dalla bellezza e la simpatia di lei e quindi la assume per una settimana e le offre molti soldi, in quanto Edward è impegnato con il lavoro e si è lasciato da poco con l’amante e allo stesso tempo ha divorziato con la moglie.

Uomini selvaggi su Rete 4/ Un film cult del passato

Successivamente, il suo amico e avvocato gli consiglia di portarsi una donna a una cena di lavoro per colpire Morse, boss della compagnia marina che Edward vuole acquistare. Decide quindi d’invitare Vivian e le offre dei soldi per comprare dei vestiti adatti. Nei negozi chic lei trova delle difficoltà, ma ad aiutarla è il direttore dell’albergo, il quale la porta in una sartoria e le insegna le buone abitudini da tenere a cena. Durante il film i due protagonisti s’innamorano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA