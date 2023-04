Previsioni meteo a Pasquetta 2023/ “Rischio temporali e neve”

Previsioni meteo a Pasquetta 2023: barbecue a rischio, ecco la situazione

Quali sono le previsioni meteo per il giorno di Pasquetta 2023? Da Nord a Sud, tante persone hanno preso d’assalto Google per andare a conoscere le profezie degli esperti del settore in vista della giornata di domani. Purtroppo non arrivano delle buone notizie: come già per Pasqua, i metereologi prevedono pioggia su più regioni del previsto. Strada in salita per chi ha organizzato un barbecue all’aperto: è consigliabile tenere un ombrello a portata di mano.

Negli ultimi giorni sul bacino del Mediterraneo si sono alternati veloci passaggi perturbati, pilotati dalla presenza di vortici ciclonici. Come confermato da Il Meteo, per la giornata di lunedì 10 aprile si profila grande incertezza: alcuni segnali di miglioramento rispetto a Pasqua si noteranno, con sole e clima mite su più regioni rispetto a domenica. Ma per alcune zone non sarà così: pioggia e addirittura neve all’orizzonte. A sorpresa, l’area che sarà più colpita sarà quella del Sud, a partire dalla Calabria tirrenica e dal medio Adriatico.

Previsioni meteo a Pasquetta 2023: rischio pioggia…

Secondo Il Meteo, ci saranno dei motivi per sorridere a Pasquetta. Le temperature faranno registrare un generale rialzo su tutto il Paese. Il clima dovrebbe dunque tornare mite da Nord a Sud grazie all’avvicinamento di un’area anticiclonica. Secondo 3B Meteo, a partire da lunedì le temperature torneranno nelle medie del periodo, con valori massimi anche superario ai 20 gradi nelle regioni nordoccidentali, in Sardegna e nell’entroterra tirrenico.

Per il Lunedì di Pasquetta si profila ancora un rischio di pioggia e neve in determinate zone, la conferma arriva anche dal colonnello Mario Giuliacci: “A Pasqua la perturbazione di cui abbiamo parlato insisterà al Sud con deboli piogge intermittenti, ed anche sulla Sicilia e Est della Sardegna. Al Nord sarà soleggiato. A Pasquetta ancora insisteranno piogge deboli al Sud. Nevicherà a Pasqua sul versante adriatico dell’Appennino, quindi su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e a Pasquetta anche sui rilievi della Calabria oltre i 1200 metri”, le sue parole a Fanpage.

