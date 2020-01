Previsioni meteo: assaggio di primavera/ 16 gradi al centro-sud, clima mite e sereno

Continuerà anche nei prossimi giorni l’inverno mite e senza particolari fenomeni di questo 2020. Così prevedono gli esperti meteo che parlano addirittura di un assaggio di primavera in queste ore. E’ infatti possibile un rialzo delle temperature fino a 15/16 gradi, misurazioni che sul termometro non vengono di certo rilevate a fine gennaio, con l’avvicinarsi dei famosi “giorni della merla”, i più freddi dell’anno. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà in queste ore sulla nostra penisola. Come riferiscono i colleghi de IlMeteo.it, l’Italia sarà interessata, da una parte, da un vertice di bassa pressione attorno alla Spagna, dall’altra, da un’area anticiclonica che si è posizionata sull’Europa Centrale. Due eventi che condizioneranno in positivo il clima sulla nostra penisola. Il vortice spagnolo richiamerà i venti caldi di Scirocco che soffieranno in particolare sul Tirreno e sullo Ionio, favorendo delle giornate soleggiate e un clima gradevole.

PREVISIONI METEO, AL NORD MASSIME DI 12 GRADI, FREDDO DI NOTTE

Le temperature cresceranno soprattutto durante il giorno, e in tutta Italia, con le colonnine di mercurio che, come detto in apertura, toccheranno dei valori da inizio Primavera. Al Centro-sud già da quest’oggi si potranno raggiungere i 15/16 gradi in pieno giorno, mentre al nord gli effetti dello Scirocco e dell’anticiclone si sentiranno in particolare nella giornata di domani, mercoledì 22 gennaio, quando sarà possibile raggiungere delle massime di 12 gradi, e non soltanto in val Padana ma anche nelle valli alpine. Di contro, continuerà a far freddo di notte nelle regioni settentrionali, a causa di un clima molto sereno che favorirà le gelate, e porterà le minime vicino allo zero, nonché negative sulle valli alpine. Coloro che si aspettavano quindi un’improvvisa esplosione invernale dovranno ricredersi, e a questo punto ci si domanda quando arriverà la stagione fredda, anche se l’inverno è ancora molto lungo.

