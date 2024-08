Nuova allerta caldo dalle previsioni meteo per i prossimi giorni, con le temperature che dovrebbero rialzarsi soprattutto al centro e al sud, mentre il nord potrebbe essere interessato da una perturbazione di origine atlantica che potrebbe portare un po’ di refrigerio, seppur temporaneo. Certo è che l’anticiclone africano è ancora ben stabile sulla nostra nazione, di conseguenza le previsioni meteo non promettono nulla di buono per chi non ama particolarmente il caldo. Per gli esperti è infatti probabile che nel fine settimana le colonnine di mercurio tornino a schizzare alle stelle, toccando i fatidici 40 gradi e soprattutto raggiungendo picchi di umidità che danno vita alle temute notte tropicali, quelle dove il termometro non scende mai al di sotto dei 20/25 gradi, non portando quindi refrigerio.

Ma vediamole nel dettaglio le previsioni meteo previste per oggi, martedì 6 agosto 2024, con temporali possibili previsti sulle Alpi al nord, che potrebbero portare un po’ di fresco sulle regioni del settentrione, a cominciare dalla Lombardia. Al centro, invece, prevista una situazione di stabilità con sole altrove e temperature ben al di sopra dei 30 gradi, anche se non sono da escludere dei temporali pomeridiani lungo l’Appennino.

PREVISIONI METEO, CALDO SOPRATTUTTO AL CENTROSUD

Farà ancora caldo con tanto sole anche al sud dove potrebbero comunque prevedersi delle piogge in particolare sulla regione Calabria. Per quanto riguarda le previsioni meteo invece di domani, mercoledì 7 agosto 2024, stando al meteo.it, possibile caldo in attenuazione al nord, con dei rovesci al mattino fra il Veneto e l’Emilia Romagna, poi in espansione anche su Alpi, Lombardia e Piemonte, fra il pomeriggio e la sera.

Ciò potrebbe portare ad una lieve diminuzione delle massime, anche se non si può parlare di vera e propria svolta Al centro e al sud, invece, nessuna situazione particolare da segnalare, se non qualche possibile temporale di carole sull’Appennino nel pomeriggio e sui monti della Sicilia.

PREVISIONI METEO, CALDO DI NUOVO IN AUMENTO: DAL 10 LA SVOLTA?

Le temperature saranno comunque date in rialzo e dovrebbero lentamente portarsi ai famosi picchi di 40 gradi annunciati per il prossimo weekend. Bisognerà poi capire se si tratterà dell’ultima ondata di grande calore estiva o meno, tenendo conto che per il noto Giuliacci a partire dal 9-10 agosto si dovrebbe verificare una svolta, con un possibile indebolimento dell’anticiclone africano sul nostro Paese, e previsioni meteo quindi che segnalano un caldo in diminuzione.

In attesa di conoscere la verità, ci aspettano ancora almeno altri 4-5 giorni di caldo rovente con picchi di 37-38 gradi secondo le previsioni de ilmeteo.it a partire dalla giornata di oggi e da domani, mercoledì 7 agosto 2024. Le zone dove farà più caldo saranno le classe pianure del Nord, ma anche le regioni centrali, come Toscana e Lazio, e Sicilia, Sardegna e Puglia. Un agosto che è quindi iniziato sulla falsa riga del mese di luglio e che sta rendendo felici i numerosi vacanzieri che in questi giorni stanno popolando le nostre coste.