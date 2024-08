Il caldo che sta stringendo in una morsa l’Italia in queste settimane, obbligando ad un cambio di dieta per evitare di provare ancora più calore. Quando siamo nella fase digerente il nostro corpo brucia delle calorie, di conseguenza più i cibi da digerire sono complessi e più il processo richiede energia è tempo. Ecco perchè con il caldo è fondamentale ancora più del solito, seguire una dieta sana ed equilibrata, così come sottolineato anche dal professor Marcellino Monda dell’università della Campania Luigi Vanvitelli.

Parlando con Io Donna, l’esperto in nutrizione ha sottolineato prima di tutto quanto sia importante, per contrastare il caldo, una dieta a base di acqua. Non devono quindi mai mancare sulle nostre tavole in questo periodo la frutta e la verdura, ed è fondamentale che siano colorate, dal rosso al verde, passando dal giallo, il bianco e il viola, visto che ad ogni colore corrisponde ad una sostanza che fa bene al nostro corpo. A volta, sottolinea l’esperto, si può decidere di pranzare solo con frutta e verdura qualora avessimo mangiato troppo magari la sera prima o il precedente mezzogiorno.

DIETA CONTRO IL CALDO: MANGIARE ALIMENTI CHE SIANO DIGERIBILI

Come abbiamo detto in apertura, il leit motivi nella dieta per contrastare il caldo deve essere la leggerezza, quindi cibi leggeri come ad esempio il pesce e le carni magre, per una porzione di 150-180 grammi al giorno suggerisce ancora Marcellino Monda. Fondamentale è condirli il meno possibile, proprio per il discorso della digeribilità di cui sopra, quindi va benissimo un filo di olio, rigorosamente extravergine d’oliva, alimento che non deve mai mancare sulle tavole degli italiani nonché prodotto cardine della dieta Mediterranea.

Vanno bene anche pasta e riso, ma non più di 80 grammi a testa e sempre con poco condimento. Per idratare il proprio corpo una regola base dell’estate e della dieta contro il caldo è quella di bere tanta acqua, due litri al giorno ma anche di più se si riesce, e così si potrà evitare il fenomeno della disidratazione che in questi giorni da bollino rosso è piuttosto frequente soprattutto fra i più fragili e gli anziani.

DIETA CONTRO IL CALDO: OK ALL’ATTIVITÀ FISICA MA MODERATA

L’ultimo consiglio del professor Monda riguarda l’attività fisica visto che è bene una dieta salutare per contrastare il caldo ma nel contempo per rimanere in salute dobbiamo muoverci. Non serve strafare come ad esempio passare ore in palestra o correre per 20 km, ma basta una camminata piuttosto sostenuta con almeno 10.000 passi al giorno.

Attenzione in questo caso ai colpi di calore di conseguenze l’attività all’aperto è bene svolgerla nelle ore meno calde del giorno, quindi al mattino oppure alla sera dopo le 19:00, e sempre prima dei pasti. Ricapitolando quindi, una tipica dieta contro il caldo prevede 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, bere tanta acqua, almeno due litri, pesce e carne che siano magre e poco condite, e infine pasta o riso ma in quantità moderate, il tutto accompagnato dalla una bella camminata: ecco la ricetta per affrontare questo luglio 2024 decisamente torrido.