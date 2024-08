Il grande caldo che abbiamo vissuto in Italia da luglio ha le ore contate? Per le previsioni meteo la risposta è affermativa visto che, stando agli esperti, il tanto temuto anticiclone africano, che da un mese praticamente si è posizionato bello comodo sul Mediterraneo, si starebbe indebolendo, anche se lievemente, di conseguenza la sua forza calorica dovrebbe venire meno nelle prossime ore, soprattutto nelle regioni del Nord del nostro Paese.

Già ieri, 1 agosto 2024, ci sono stati alcuni temporali soprattutto in Veneto e nella zona del nord est della nostra penisola, dove non sono mancati purtroppo i disastri. Le forte piogge sono state accompagnate, come spesso e volentieri avviene in questi casi, da violente raffiche di vento e grandinate, e i danni principali si sono verificati in particolare nella zona di Portogruaro. Anche nella zona est della regione Lombardia si sono tenuti i primi temporali, soprattutto a Bergamo e Brescia, con il vento che ha causato la caduta di alberi e rami, alcuni dei quali finiti sulla rete ferroviaria.

PREVISIONI METEO, OGGI ANCORA CALDO MA AL NORD SI INIZIA A RESPIRARE

Al Nord stamane si respira quindi aria più fresca e secondo le previsioni meteo è un chiaro indizio di come il gran caldo di questi giorni potrebbe avere le ore contate. Non è chiaro se si tratterà solo di una pausa, in attesa di un nuovo ritorno, o se questo calore eccessivo saluterà definitivamente l’estate 2024 ma se dovessimo scommettere punteremmo sulla prima ipotesi tenendo conto che alla fine della bella stagione, almeno dal punto di vista meteorologico, manca ancora tutto agosto, dopo di che, dal primo settembre, al via l’autunno.

Per quanto riguarda le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 agosto, il caldo viene dato in attenuazione al nord con possibile instabilità atmosferica, soprattutto su Alpi e Prealpi ma anche Val Padana e Alto Adriatico in particolare nella serata odierna.

Le temperature resteranno comunque molto alte, soprattutto al Centro Sud, con picchi massimi di 35-37 gradi, mentre nelle regioni settentrionali la colonnina di mercurio dovrebbe leggermente arretrare rispetto ai giorni precedenti, con Milano e Bolzano che oggi saranno bollinati di giallo rispetto al rosso di ieri.

In molti si domandano quando arriverà la parola fine di questo gran caldo che sta facendo passare delle nottate agitate a milioni di italiani, e a dei giorni particolarmente afosi e secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci è possibile che questa situazione di stabilità possa perdurare almeno per un’altra settimana, fino a giovedì 8 e venerdì 9 agosto quando non è da escludere l’arrivo di aria fresca sull’Italia proveniente dall’oceano Atlantico e dai Paesi del nord Europa, che potrebbe portare quindi un periodo di maggior fresco. Bisognerà capire se saranno contenti i vacanzieri visto che proprio in quei giorni si verificherà il boom di turisti in villeggiatura.