Previsioni meteo Capodanno 2023/ Arriva l’anticiclone africano, cosa significa?

Come sono le previsioni meteo per Capodanno 2023? Secondo le proiezioni attraverseremo una nottata di San Silvestro caratterizzata dalla presenza importante e forse un po’ invadente di un anticiclone che aumenterà notevolmente la pressione atmosferica. Questo, in generale, si traduce con un’assenza quasi totale di perturbazioni degne di nota, che se da un lato è una notizia positiva, dall’altro preoccupa l’aspetto climatico della questione, oltre ad infastidire tutti coloro che speravano in un Capodanno sotto la neve. Ma scendiamo subito nel dettaglio delle previsioni meteo per Capodanno 2023.

Immagini auguri buon anno 2023/ Frasi e gif WhatsApp: "Il meglio deve venire"

Previsioni meteo Capodanno 2023: l’anticiclone

La stagione invernale che stiano vivendo sul finire di questo 2022 sembra essere decisamente anomala, caratterizzata da temperature talvolta eccessivamente alte e da repentini ed inaspettati cambiamenti che le abbattono anche sotto lo zero termico. In generale, dunque le previsioni meteo per Capodanno 2023 non lasciano sperare in una situazione troppo differente da questa per via della persistenza (seppur con una piccola “pausa”) dell’anticiclone africano che da tempo scombussola il clima del Bel Paese.

Pranzo di Capodanno 2023: spunti e idee/ Come rimanere leggeri in vista del cenone

Parlando di anticiclone, infatti, i meteorologi di ilMeteo.it spiegano che si tratta concretamente di una vastissima area di alta pressione, accompagnata anche da aria calda in quota, che di fatto impediranno tanto alle perturbazioni, quanto all’aria proveniente da Nord, di arrivare sul nostro territorio. Le previsioni meteo per Capodanno 2023, insomma, saranno piuttosto stabili almeno a livello di perturbazioni. Il cielo sarà stabile su gran parte della penisola, mentre il Nord sarà interessato dalle classiche nubi basse e dalla nebbia.

Il meteo per Capodanno 2023: l’anomalia delle temperatura

Qualcuno potrebbe vedere l’assenza di perturbazioni nelle previsioni meteo per Capodanno 2023 come un fatto positivo, che permetterà di attraversare la nottata di San Silvestro senza grossi fastidi e, magari, con un bel cielo illuminato dalle stelle. Per altri, invece, potrebbe essere una scocciatura, soprattutto se speravano di passare quella nottata o i giorni successivi sulle montagne innevate di fresco.

Supermercati aperti a Capodanno 2023 e San Silvestro/ Da Milano a Roma: le aperture 31 dicembre

Tuttavia, in merito alle previsioni meteo per Capodanno 2023 a preoccupare gli esperti è soprattutto un’altra questione, sempre più attuale e presente nella vita delle persone: l’aumento costante delle temperature. Secondo le più recenti rilevazioni, infatti, le temperature di sabato 31 e domenica 1 saranno di circa 8/10 gradi superiori alla media evidenziata negli scorsi anni. Nel nord Italia si parla di 13 gradi di massima, mentre al centro si arriverà a picchi di 18 gradi in alcuni momenti della giornata. Infine, nel sud Italia e nelle isole, le previsioni meteo per Capodanno 2023 parlano di temperature che arriveranno addirittura fino ai 23 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA