Previsioni meteo, è autunno/ Fase instabile: da ottobre probabile cambio repentino

Oggi, 21 settembre, finisce l’estate e inizia l’autunno: ma le previsioni meteo cosa dicono? Inizierà fin da subito la stagione delle piogge o potremo godere ancora di qualche giorno di bel tempo? Secondo i colleghi de IlMeteo.it è più probabile la seconda opzione, anche se nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un periodo di instabilità da nord a sud della nostra penisola, come del resto già visto per tutto questo mese di settembre. Piogge e temporali si alterneranno così a giornate dal clima bello, sereno e soprattutto caldo, grazie alle rimonte dell’anticiclone del nord Africa che non intende assolutamente andare in letargo. Nei prossimi giorni registreremo quindi numerosi sbalzi termici, con giornate più fresche che si alterneranno ad altre tipicamente estive, e non mancheranno le piogge, soprattutto al centro nord della nostra penisola. Ad ottobre, poi, potrebbe cambiare tutto, come del resto era prevedibile visto l’avvicinarsi inesorabile alle stagioni fredde.

PREVISIONI METEO, È AUTUNNO

E’ probabile che all’inizio del mese che verrà si verificherà una cosiddetta ottobrata, ovvero, un periodo di bel clima caldo e soleggiato, della durata di circa 3/5 giorni, dopo di che, la nostra penisola verrà invasa dalle correnti più fredde provenienti dal nord Europa, che di conseguenza porteranno un abbassamento delle temperature, nonché piogge e maltempo diffuso. L’anticiclone delle Azzorre si abbasserà sempre di più, lasciando l’Italia sguarnita e in preda a svariati fenomeni atmosferici, possibili anche di tipo violento, tenendo conto in particolare dei cicloni mediterranei che potrebbero crearsi tra il Tirreno e lo Ionio, per via dell’acqua ancora calda dei mari. Le temperature resteranno comunque nelle medie al nord e al centro, mentre al sud potrebbero essere di circa uno/due gradi superiori alla media. Ilmeteo.it si sbilancia anche per il mese di novembre, periodo in cui potrebbe non mancare la famosa Estate di San Martino, ma dal 20 del mese non è da escludere l’arrivo di aria fredda che potrebbe portare la prima neve in pianura al nord.

