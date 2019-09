Meteo Roma, domani: allerta maltempo/ Oggi nubifragio: alberi cadute e strade chiuse

Oggi e domani il meteo a Roma resta sotto profonda allerta gialla per rischio temporali e nubifragi come quelli avvenuti nelle ultime ore: l’allarme maltempo che sta attanagliando mezza Italia (10 Regioni coinvolte, ndr) ha colpito anche la Capitale, sommersa dalla pioggia fin dalle prime ore del mattino. Allagamenti, alberi caduti e rami pericolosi che hanno per fortuna solo sfiorato mezzi e persone: dalle 5 del mattino sono in servizio le pattuglie speciali di pompieri e protezione civile per monitorare le aree più colpite dalla raffica molto intensa di nubifragi e correnti abbattutesi su Roma. Non ci sono feriti ma la caduta degli alberi ha danneggiato e non poco la viabilità cittadina specie nell’area Nord: i guai maggiori sono giunti in via Cesare Lombroso, rampa Via Aurelia, Via Flaminia, Via Salaria e soprattutto l’area attorno a Settebagni. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’ultimo intervento dei vigili è avvenuto poche ore fa in Via Tiberina per una caduta di alberi sulla carreggiata tra il km 2 all’8.

METEO ROMA: ALLERTA ESTESA FINO A DOMANI

Allerta arancione al centro, gialla su tutto il Lazio e parte della Liguria: il maltempo non dà tregua anche se al momento il meteo su Roma domani non dovrebbe portare a provvedimenti d’emergenza come la chiusura delle scuole o limitazioni dei servizi pubblici. I maggiori allagamenti, segnala Roma Today, vengono al momento registrati nella zona Magliana e Valle Lupara, ma problemi sono sorti anche sulla SS148 Pontina, causa allagamento fra lo svincolo di Mostacciano e lo svincolo per Tor de’ Cenci in direzione Pomezia. Stessa situazione d’emergenza maltempo anche in Via Laurentina con allagate le strade attorno alla rotatoria di Via di Valleranno. Presenza invece di alberi caduti per il cattivo meteo di queste ore in Via Pavullo nel Frignano con la circolazione sotto disagio per la forte presenza di rami su entrambe le carreggiate.

