Previsioni meteo: il caldo africano ritorna/ Sopra i 35 gradi fino alla fine del mese

Secondo gli esperti meteo sta per arrivare una nuova ondata di caldoafricano, più o meno simile a quanto verificatosi attorno alla fine del mese di giugno. Il famoso anticiclone, tanto temuto da coloro che abitano nelle città, sarebbe pronto a rubare nuovamente la scena in Europa, compresa l’Italia. Come spiegato dai colleghi di 3BMeteo, la rimonta sub tropicale è pronta a tornare ad interessare gli stati centrali ed occidentali, con una nuova ondata che dovrebbe riportare la colonnina di mercurio ben al di sopra dei 35 gradi. Non sono previsti i picchi eccezionali di fine giugno (quando si superarono un po’ dappertutto i 40 gradi), ma il caldo si farà comunque sentire in numerose zone della nostra penisola, da nord a sud, coinvolgendo come detto sopra anche altre nazioni del Vecchio Continente. Ora ci si domanda fino a quando potrebbe durare questa nuova ondata di caldo, e in base ad una prima tendenza a lungo termine, previsioni che vanno comunque sempre prese con le pinze, l’anticiclone potrebbe proseguire per una decina di giorni incontrastato fino a che una nuova corrente d’aria più fresca, proveniente dal nord-est dell’Europa, potrebbe assopirlo, provocando due effetti: il primo, come spiega 3BMeteo, è l’estensione del caldo fin sui paesi scandinavi, mentre il secondo, è appunto un cedimento della cappa di caldo su Italia e Francia.

PREVISIONI METEO: IL CALDO AFRICANO RITORNA

Di conseguenza potrebbe infiltrarsi aria fresca con il risultato di far aumentare l’instabilità al nord, con sole e caldo che dovrebbero quindi lasciare spazio a temporali che potrebbero essere anche violenti. Il bel tempo dovrebbe comunque durare almeno fino alla fine del mese, per poi lasciare spazio ad inizio agosto ad un periodo di fresco, iniziando prima dal nord, quindi passando per il centro e poi arrivando fino al meridione. Per quanto riguarda la tendenza del weekend, soleggiato e caldo su gran parte dell’Italia, con temperature in risalita rispetto a quelle degli ultimi giorni. La vera ondata di caldo potrebbe giungere sulla nostra penisola da lunedì, riportando i valori sopra i 35 gradi soprattutto al nord e al centro.

