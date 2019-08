Previsioni meteo, maltempo e bombe d’acqua/ Allerta gialla in 4 regioni per temporali

Appuntamento con le previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 agosto. Come annunciato già nelle scorse ore, il maltempo sta interessando il nord ovest della nostra penisola, con piogge e temporali, già in atto in molte regioni d’Italia, a cominciare dalla Lombardia e dalla provincia di Milano, Como, Lecco e Monza. Una situazione che dovrebbe ulteriormente peggiorare stando a quanto riferito dagli esperti de IlMeteo.it, come confermato anche dall’allerta gialla emessa dalla Protezione civile per quattro regioni italiane, leggasi precisamente Piemonte, Marche. Umbria e Sardegna. In queste zone è dato alto “il rischio di forti temporali accompagnati da intensa attività elettrica, abbondanti rovesci, grandinate e pericolose raffiche di vento”. In Sardegna, inoltre, viene segnalata ordinaria criticità per rischio idrogeologico, una situazione che va ad accumularsi ai disagi già vissuti sull’isola negli scorsi giorni a seguito di numerosi allagamenti.

PREVISIONI METEO, MALTEMPO E BOMBE D’ACQUA

Quanto durerà questa nuova ondata di maltempo? Tendenzialmente fino alla giornata di venerdì 30 agosto, quando le nubi e le piogge dovrebbero lasciare spazio al sole. Continuerà comunque a piovere anche nel weekend in numerose regioni italiane, a cominciare dalla Sardegna, passando per le zone interne della Sicilia, quindi l’Appennino e le Alpi, con sconfinamenti possibili fino alla Pianura Padana. Questa la situazione per sabato, con domenica che dovrebbe replicare il giorno precedente, aggiungendo anche alle regioni bagnate la Toscana, sia nelle zone centrali ma anche sulle coste. Sarà quindi un’Italia pressoché spaccata in due, con il nord-ovest e la fascia tirrenica interessata dal maltempo, e il resto della penisola baciata da un solo tipicamente estivo con temperature gradevoli. Sono attesi aggiornamenti sul meteo nel corso di tutta la giornata per capire come evolverà il quadro dei prossimi giorni.

