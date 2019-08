Previsioni meteo oggi 25 agosto/ Temporali in Toscana e sulle due isole

Andiamo a scoprire le previsioni meteo per oggi, domenica 25 agosto 2019. Come ampiamente anticipato dagli esperti, quella di ieri, sabato 24 agosto, é stata una giornata di forte instabilità, con sole e nuvole che si sono alternate a temporali veloci soprattutto al nord, sui rilievi e nell’entroterra. Fortunatamente non si sono verifcati disagi, ne tanto meno i danni che grandinate e trombe d’aria avevano provocato, soprattutto al nord e al centro, all’inizio del mese che sta per volgere alla conclusione. La circolazione depressionaria presente sull’Italia, come specificato dai colleghi di 3Bmeteo, si sposterà lentamente verso i Balcani, ma provocherà ancora temporali e maltempo in particolare nel pomeriggio odierno. Le zone più interessate saranno ancora una volta la dorsale appenninica e le Alpi orientali. Non sono comunque da escludere fenomeni anche sulle Prealpi e la fascia subappenninica con sconfinamenti fino alla provincia di Trieste (Friuli Venezia Giulia), la Toscana, il Molise e l’alta Puglia.

PREVISIONI METEO PER OGGI, DOMENICA 25 AGOSTO

Anche sulle due isole maggiori potrebbero verificarsi dei temporali, soprattutto sui rilievi ma anche Fino alle coste, leggasi quelle orientali per la Sardegna, e quelle ioniche della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, invece, le massime sono date in lieve rialzo su tutto il centro nord, anche se totalmente sopportabili, mentre al sud saranno leggermente in diminuzione ma comunque in linea con le medie di fine agosto. Secondo gli esperti metri, questa fase di instabilità che sta attraversando l’Italia da nord a sud dovrebbe concludersi con la giornata di oggi, visto che da domani, lunedì 26 agosto, dovrebbe iniziare un periodo di maggiore stabilità con sole e tempo sereno per tutta la settimana che arriverà.

