Previsioni meteo, Natale 2019/ Sole e caldo con l’anticiclone fino a Santo Stefano

Al via la settimana di Natale 2019: quali saranno le previsioni meteo per le prossime giornate? Quasi certamente per molti italiani da oggi iniziano anche le vacanze natalizie e con esse arrivano anche le buone notizie sul fronte del tempo. Dopo una fase di forte maltempo che ha caratterizzato gran parte dell’Italia, con nubifragi violenti, danni e vittime, finalmente la situazione inizia lentamente a migliorare. Nei prossimi giorni, come anticipano gli esperti de IlMeteo.it ci sarà una lunga parentesi caratterizzata da un rinforzo progressivo dell’alta pressione che metterà fine anche agli ultimi disturbi che si sono abbattuti su alcune regioni d’Italia. Ma come evolverà, nel dettaglio, l’inizio di questa settimana che ci condurrà poi verso la festa del Santo Natale? Il Mediterraneo è già stato interessato in queste ore da un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale. Sin da questo lunedì 23 dicembre, infatti, il cielo si è schiarito quasi ovunque ridando segnali di ritrovata stabilità. Qualche piccola eccezione si registrerà ancora sul medio e basso Tirreno. Tuttavia, l’interesse degli italiani è concentrato in particolare sul meteo per Natale.

PREVISIONI METEO, NATALE 2019: IL TEMPO DA NORD A SUD

Domani 24 dicembre, giorno di Vigilia di Natale, tornerà finalmente il sole nelle regioni del Centro Nord. Qualche piccolo disturbo si registrerà solo nelle zone alpine di confine. Qualche annuvolamento si potrà però registrare al Sud che potrebbe portare a qualche isolato piovasco tra la Calabria e la Sicilia. Sul fronte delle temperature, non ci saranno grandi cambiamenti se non una minima diminuzione nei valori notturni al Settentrione e nelle vallate più interne del Centro. Ma ecco come saranno le previsioni meteo nella giornata più attesa della settimana, vale a dire quella in cui si celebrerà il Natale. Nel giorno di festa ci troveremo ancora sotto l’effetto anticiclonico con caldo e sole anche se nelle regioni Centrali non mancherà qualche nuvola di troppo. A causa dell’aumento dell’umidità potrebbe registrarsi nebbia in Toscana e sulle coste friulane. Foschie anche sulla Val Padana. Qualche nube interesserà infine alcune zone della Calabria ionica e della Sicilia. La situazione sarà pressoché simile anche nel giorno di Santo Stefano.

