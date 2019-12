Previsioni meteo Natale e Santo Stefano/ Acqua alta a Venezia e clima mite: 15 gradi

Meteo pazzo a Natale, fra un clima mite su quasi tutta la penisola, e l’acqua alta a Venezia. Anche per oggi, 25 dicembre, la marea presso la Laguna toccherà i 120 centimetri sul medio mare, anche se la situazione di “emergenza” dovrebbe durare solamente per qualche ora. Per domani, Santo Stefano, il centro maree ha infatti previsto una marea massima di 90 centimetri attorno alle ore 23:45 di sera. Disagi a Venezia ma anche in altre regioni, come in Emilia Romagna, in Lombardia e in Veneto, dove la protezione civile ha diramato un’allerta di colore arancione. Nelle località montuose di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giula, è stato invece diramato un pericolo valanghe, a causa della neve caduta copiosa negli scorsi giorni e dell’innalzamento delle temperature, che favoriscono appunto la creazione di slavine. A riguardo, va segnalata una vittima in Alto Adige, uno snowboarder tedesco che nella giornata di ieri è morto, proprio perchè travolto da una valanga.

METEO NATALE: IL CLIMA MITE È MERITO DELL’ANTICICLONE

Come detto in apertura, comunque, il clima sarà piuttosto anomalo per questo Natale 2019, con la maggior parte delle regioni che godranno di una temperatura mite, quasi da ottobre, e con massime che toccheranno i 15 gradi. Tutto merito (o per chi avrebbe voluto la neve, “colpa”), di un grande anticiclone di origine sub-tropicale, che è appunto giunto sul nostro paese, e che ha spazzato via con un colpo di spugna la fastidiosa pioggia caduta copiosa negli scorsi giorni. Fino a domani, 26 dicembre, dovremmo godere del bel tempo su gran parte dell’Italia, con qualche nuvola sparsa al Sud, e possibili piogge solamente fra Calabria e Sicilia. La situazione dovrebbe cambiare con il finire della settimana, quando delle correnti di origine polare giungeranno sulla nostra penisola investendo l’Adriatico, e facendo calare la colonnina di mercurio di almeno 5/6 gradi, e assestandosi sotto le medie del periodo. Per quanto riguarda l’ultimo e capodanno, il tempo dovrebbe comunque essere soleggiato.

