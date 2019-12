Alessandra Amoroso meteorina/ Video: “Gelo per chi non guarda il mio concerto in tv”

Dalla musica al meteo in tv: Alessandra Amoroso cambia lavoro? No, la cantante ha voluto semplicemente scherzare con i suoi fan per presentare il concerto che oggi andrà in onda su Italia 1. Il video simpatico è comparso sul profilo Instagram dell’artista salentina, che verrà celebrata oggi da Mediaset per i suoi 10 anni di carriera. Prima dello speciale “10 anni di Alessandra Amoroso-10, io, noi”, con il concerto del Forum di Assago arricchito da molti contenuti inediti, come le immagini esclusive delle prove e del backstage, dove si racconta, la cantante avvisa i fan. Sono previste perturbazioni in tutta Italia se non si guarda Italia 1 stasera, ma le previsioni meteo regalano sorprese: «Ma se volete scaldare il cuore questa sera dovete andare a vedere tutti il concerto di Alessandra Amoroso, altrimenti gelo per tutti», dice la cantante nell’inedita veste di meteorina. Il video è stato subito un successo sui social.

ALESSANDRA AMOROSO METEORINA: “DA MORIR DAL RIDERE”

Alessandra Amoroso ha presidiato ogni fascia di palinsesto di Italia 1 per lanciare i suoi appuntamenti. Dai cartoni animati della mattina al nuovo episodio dei Simpson, passando per Studio Aperto e appunto il Meteo, fino ai telefilm del pomeriggio. Sono tutte iniziative che Alessandra Amoroso ha voluto fortemente per lanciare il messaggio che punterà molto a questo tipo di iniziative per il suo futuro: vuole attraversare tutti i mezzi di comunicazione, restando sempre al servizio dei propri fan. Questo è anche un modo per creare e reinventarsi sempre. «Vedrete cosa combinerò su Italia Uno, farò anche la meteorina, ci sarà da morir dal ridere», aveva anticipato al Fatto Quotidiano. Il video da meteorina ha fatto boom di like e commenti: ci sono quelli di Anna Tatangelo, Teresa Langella, Filippo Bisciglia, Georgette Polizzi, Nicolò De Devitis, Andrea Dianetti, Giusy Ferreri e Tiromancino, giusto per citarne qualcuno.





