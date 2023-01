Previsioni meteo neve: precipitazioni dall’8 gennaio/ Sondrio e Cortina imbiancate

Secondo le previsioni meteo la neve dovrebbe tornare al più presto, e con essa il freddo, sulle montagne italiane. Cosi come riferito da 3BMeteo l’inverno dovrebbe farsi nuovamente vivo in questi primi giorni del 2023 con precipitazioni che saranno previste anche fino a quota relativamente basse. Da una ventina di giorni a questa parte il clima è stato piuttosto mite grazie all’Anticiclone Africano che ha fatto registrare temperature ben al di sopra delle media, ma secondo le previsioni la neve starebbe per fare capolino nel nostro Paese. In queste ore sta infatti giungendo sulla nostra penisola un ciclone carico di aria fredda proveniente dal Canada che dopo aver raggiunto la Groenlandia si sta dirigendo verso l’Europa, entrando in Italia nel weekend.

