Previsioni meteo, nuova ondata di caldo/ Weekend di fuoco: picchi di 40°, ecco dove

Dopo un periodo di apparente pausa, il caldo africano sta per fare ritorno sull’Italia. Le previsioni meteo parlano chiaro e non lasciano scampo: nei prossimi giorni il Belpaese è destinato a trasformarsi in un forno! Secondo quanto riferito in queste ore dagli esperti de IlMeteo.it, si sfioreranno in molte regioni italiane picchi di ben 40°C. Tutta “colpa” dell’anticiclone africano che rischia di trasformare le giornate più intense di questa estate 2019 in un vero e proprio incubo. Il clima che sta per investire il nostro Paese (oltre a quello bollente legato all’attuale situazione politica), si farà sempre più rovente e soprattutto difficile da sopportare. Subito sono attese temperature di 40 gradi, ma pare che la situazione potrebbe addirittura peggiorare nei prossimi giorni. Ma quali saranno le zone maggiormente colpite e soprattutto quanto durerà l’ennesima ondata di caldo? Il momento in cui si verificherà il picco massimo delle temperature bollenti sarà il weekend in arrivo, con un occhio di riguardo alla giornata di domenica 11 agosto, che si preannuncia al limite della sopportazione.

PREVISIONI METEO IN ITALIA: TORNA IL CALDO AFRICANO

La colonnina di mercurio salirà in maniera vertiginosa la prossima domenica in arrivo, con picchi di 40 gradi e anche oltre. Le zone maggiormente colpite dall’ondata di caldo saranno soprattutto la Val Padana, le zone interne della Toscana, dell’Umbria, della Sardegna e i settori centrali della Puglia. Ma anche nel resto d’Italia le previsioni meteo si distanziano di poco rispetto alle temperature massime appena segnalate, attestandosi tra i 35 ed i 37 gradi quasi ovunque. Ora occorre però chiedersi quanto durerà la nuova ondata di caldo e quando – e se- torneremo a respirare un po’ di aria fresca. Secondo le ultime previsioni meteo, l’anticiclone nord africano è destinato a perdere un po’ della sua potenza già a partire dall’inizio della prossima settimana, quando però potrebbero sopraggiungere i primi temporali nelle regioni alpine e prealpine. Al Nord, dunque, già nei prossimi giorni vedremo scendere di qualche punto i termometri, ma l’alta pressione tra martedì e mercoledì dovrebbe poi raggiungere anche il Centro ed il Sud Italia. Ferragosto, dunque, non dovrebbe essere così bollente come invece si preannunciano i prossimi giorni.

