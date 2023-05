Previsioni meteo oggi 1 maggio 2023/ Temporali in tutta Italia

Previsioni meteo oggi 1 maggio 2023: temperature in diminuzione

Vortice verso l’Italia con piogge e temporali su praticamente tutte le regioni in occasione del ponte del 1° maggio, confermate le previsioni meteo. Messa da parte la stabilità atmosferica di inizio scorsa settimana, il ponte è stato contraddistinto da pioggia e brutto tempo da Nord e Sud. Non è mancato il caldo, in particolare in Sardegna dove si sono toccati i 30°. Ieri un ulteriore cedimento dell’anticiclone ha dato luogo a un’intensificazione dell’instabilità e le ripercussioni le vivremo anche nella giornata di oggi.

Come riportato dagli esperti di 3B Meteo, al Nord si registreranno piogge diffuse e anche abbondanti su Nordovest ed Emilia Romagna. Moderata intensificazione in giornata e in estensione al Nordest. Neve in calo sulle Alpi occidentali anche sotto i 2000m durante i fenomeni più intensi. Passando al Centro Italia, non mancheranno piogge e rovesci diffusi e intensi, con un’attenuazione prevista per la sera sulle coste tirreniche. Infine, al Sud cielo chiudo con piogge e rovesci. Frequenza più alta sulle zone interne e sul versante adriatico. Entro sera fenomeni in attenuazione su Sicilia. Temperature in ulteriore generale diminuzione.

Previsioni meteo oggi 1 maggio 2023: Italia sott’acqua!

Brusco peggioramento nel weekend e per la giornata di oggi, lunedì 1 maggio, che metterà in crisi gli italiani pronti a gite fuori porta. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, ha spiegato: “Gli accumuli maggiori sono previsti sul Piemonte occidentale, ma va seguito attentamente lo sviluppo della bassa pressione tra Mar Ligure e Mare di Corsica: dalla posizione dell’occhio di questo piccolo ciclone dipenderà la distribuzione delle piogge di Domenica e Lunedì, le giornate peggiori dal punto di vista meteo, le giornate migliori contro la crisi idrica del Nord Italia”.

L'esperto di previsioni meteo ha aggiunto: "Al momento mancano circa 500 mm in Piemonte, se ne cadessero 100-150 mm saremmo comunque in grado di invertire una pesante tendenza e senz'altro di dare ossigeno ed acqua all'agonizzante fiume Po. Dal Weekend peggiora, Primo Maggio con l'Italia sott'acqua".











