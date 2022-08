Previsioni meteo oggi 10 agosto/ Piogge e temporali da nord a sud: afa in stand by

E’ tempo di vedere assieme che tempo farà nelle prossime ore, le previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 10 agosto 2022. Il caldo torrido degli scorsi giorni si è preso una decisiva pausa, è andato in vacanze per utilizzare un termine al passo con i tempi, e sta dando così un po’ di tregua agli italiani dopo settimane di temperature africane. A partire dalla giornata di lunedì scorso, il clima si è decisamente rinfrescato soprattutto al nord, grazie all’avvento di aria più fresca proveniente dall’oceano Atlantico. Martedì 9 agosto, la perturbazione si è sposta verso il centro sud, e anche le previsioni meteo di oggi, 10 agosto, segnalano un clima instabile e variabile.

Previsioni meteo oggi 9 agosto/ Caldo in diminuzione, piogge al Centro-sud

Secondo quanto fatto sapere dal sito dell’Aeronautica Militare, così come citato dai colleghi de Il Post, nelle prossime ore sono previsti dei temporali e delle piogge un po’ ovunque, di conseguenza anche durante la giornata odierna non dovremo soffrire il caldo. Più nel dettaglio, nelle regioni del nord ovest il clima sarà soprattutto nuvoloso, e non sono da escludere delle piogge in particolare in Valle d’Aosta nonché sulle Alpi piemontesi e quelle lombarde, ed in particolare nelle ore pomeridiane di oggi.

Previsioni meteo oggi 8 agosto/ Ultimi picchi di caldo al sud poi aria fresca

PREVISIONI METEO 10 AGOSTO: PIOGGE E TEMPORALE ANCHE AL CENTRO E AL SUD

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 10 agosto 2022, che segnalano un clima instabile anche presso le regioni del centro, dove non mancheranno piogge e temporali in particolare nelle Marche e in Abruzzo, e fin dalle prime ore del mattino. Inoltre, anche la Sardegna orientale sarà toccata da piogge sparse fino a sera, nonché il Lazio e l’Umbria meridionale.

Infine le previsioni meteo di oggi 10 agosto per il sud, che non sarà escluso da questa nuova perturbazione che sta interessando l’Italia. Previsti piogge e temporali in Sicilia fin dalle prime ore della giornata, mentre su Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria dovrebbe piovere a partire dal pomeriggio, senza comunque dei fenomeni violenti. La certezza, come detto in apertura, è che il clima torrido, le temperature elevate e l’afa insopportabile, stanno prendendosi, almeno per ora, una pausa, visto che fino al 15 agosto è prevista instabilità su tutto il Paese con le colonnine di mercurio che non dovrebbero mai superare i 32-33 gradi nei valori massimi.

Previsioni meteo oggi 6 agosto/ Pioggia e temporali: allerta gialla Veneto e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA