Previsioni meteo oggi, 4 agosto/ Caldo in aumento da nord a sud, punte di 37-38 gradi

Scopriamo insieme le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 4 agosto 2022. Si sta per intensificare ulteriormente la nuova ondata di calore che da inizio settimana ha fatto rialzare le temperature in Italia a causa dell’ennesima espansione dell’Anticiclone del Nord Africa verso il Mediterraneo. Come sottolineano gli esperti di Meteo.it, questa fase sembrerebbe essere un po’ meno torrida rispetto alla precedente, anche se non è da escludere l’avvicinarsi ai 40 gradi centigradi. L’alta pressione si sta mostrando meno robusta rispetto alla precedente ondata di calore, al punto che non sono da escludere dei momenti di instabilità che potrebbero causare temporali, soprattutto nel fine settimana al nord.

In ogni caso le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 4 agosto 2022, parlano di tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sui rilievi, e possibilità di brevi temperali nel settore alpino centro-occidentale, sull’Appennino calabro e nelle aree interne della Sicilia. Le temperature aumenteranno ulteriormente al centro nord, e i valori saranno compresi fra i 31 e i 36 gradi, con delle punte massime di 37, 38 gradi in pianura padana, ma anche in Sardegna, nelle zone interne e sul Tirreno.

PREVISIONI METEO OGGI 4 AGOSTO: PER DOMANI ULTERIORE RIALZO DELLE TEMPERATURE

I venti saranno deboli e di brezza, con la possibilità di qualche rinforzo fra il basso Adriatico e il mar Ionio, nonché nel Canale di Sardegna. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, venerdì 5 agosto, le previsioni meteo dovrebbero restare tutto sommato simili, con tempo soleggiato e possibilità di annuvolamento sulle Alpi occidentali già dalle prime ore del mattino.

Nel corso della giornata poi le nubi aumenteranno sulle zone montuose, con la possibilità di qualche breve temporale proprio sulle Alpi, ma anche nell’Appenino fra Lazio e Calabria, e quindi sui rilievi siciliani. In generale comunque le previsioni meteo parlano di caldo in ulteriore intensificazione, con le temperature che supereranno ovunque i 33 e i 34 gradi, con picchi massimi anche di 37, 39 gradi. I venti saranno deboli, di conseguenza i mari saranno calmi o comunque poco mossi.

