Previsioni meteo: torna il maltempo?/ Pioggia e neve dal weekend, ribaltone termico

Le previsioni meteo per le prossime giornate dopo due mesi evidenziano per la prima volta un cambio di rotta importante. Torna la pioggia ma soprattutto la neve sull’Italia, ribadendo una tendenza che era già stata evidenziata nei giorni scorsi. Stando a quanto emerso dalle indicazioni de IlMeteo.it, nelle prossime ore assisteremo ad una graduale sconfitta dell’alta pressione. A scacciarla via ci penserà il flusso perturbato Nordatlantico che tende a scendere di latitudine influenzando anche il nostro Paese. Stando a quanto emerso gli esperti avvertono che fino a venerdì 28 febbraio ci saranno due perturbazioni che si abbatteranno sulle regioni del Centro Sud settore tirrenico, con rovesci sparsi e neve sugli Appennini sopra i 1000 metri. Un fine settimana all’insegna delle precipitazioni, dunque, ma che rappresenteranno solo il preludio di un nuovo mese all’insegna della perturbazione. La svolta attesa si verificherà nelle prossime giornate e colpirà inizialmente il Nord Italia per poi interessare anche parte del Centro.

PREVISIONI METEO: PERTURBAZIONE NEL WEEKEND

Secondo le previsioni meteo, il prossimo sabato 29 febbraio non mancherà il sole su gran parte delle regioni italiane per poi lasciare però gradualmente spazio alle nubi sempre più in aumento al Nord e in Toscana con il passare delle ore, fino alle prime piogge al Nord Ovest. Domenica 1 marzo la perturbazione si estenderà alle restanti regioni del Nord, in particolare Toscana, Umbria, Lazio. Prevista pioggia moderata o forte su Lombardia e sul resto del Nord Est. Attese anche copiose nevicate sulle Alpi già a 800 metri di quota. I rovesci interesseranno gradualmente anche Toscana, Lazio e Umbria. Secondo gli esperti del portale IlMeteo.it questa situazione rappresenterà solo il preludio di una perturbazione ancora più marcata che si verificherà più intensamente da lunedì 2 e poi martedì 3 marzo. Con l’inizio del nuovo mese infatti è atteso un vortice ciclonico che determinerà una fase di maltempo anche intenso che andrà a colpire l’intero Stivale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA