Previsioni meteo: torna l’estate/ Da giovedì caldo e temperature su: picchi di 36°

Bentornati nello spazio dedicato ai cultori delle previsioni meteo. La domanda che molti si stanno ponendo in questi giorni, alcuni speranzosi, altri preoccupati, è se l’estate 2019, dopo tre mesi di caldo a volte esagerato, sia davvero andata in archivio. La risposta è “ni”, nel senso che nei prossimi giorni, stando ai meteorologi, è molto probabile che il sole e il caldo tornino a far capolino sulla nostra penisola, facendo rialzare sensibilmente la colonnina di mercurio dopo il fresco di questi giorni. Al nord, infatti, sia al mattino quanto la sera, si registrano già temperature quasi autunnali, ma come anticipato poco fa, sembra che la situazione sia destinata a cambiare nel giro di qualche giorno. Da domani, giovedì 12 settembre, e soprattutto da venerdì, le temperature aumenteranno, e al sud torneremo a superare abbondantemente i 30 gradi, grazie alla risalita dell’anticiclone delle Azzorre, che non intende andare ancora in letargo.

PREVISIONI METEO: TORNA L’ESTATE

Farà soprattutto caldo sulle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, ma anche nelle regioni centrali tirreniche, in particolare Toscana e Lazio, che saranno maggiormente esposte al vento caldo che soffierà dal sud della Penisola Iberica e dal Nord Africa. Probabili quindi giornate di 35 gradi nelle zone interne delle due isole, mentre nelle altre zone dell’Italia farà caldo ma senza eccessi. Al nord, ad esempio, si dovrebbero solamente sfiorare i 30 gradi (massime comprese fra 27 e 28), per una classica estate settembrina decisamente gradevole. Sarà infatti un caldo sopportabile (ad eccezione delle zone segnalate sopra), che potrebbe durare almeno per tutto il weekend. Difficile capire poi cosa accadrà da lunedì 16 in avanti, anche perché, avvicinandoci “pericolosamente” all’autunno, l’instabilità e il fresco tenderanno a farla sempre più da padroni. La cosa certa è che coloro che si stanno godendo le vacanze estive in questi giorni, potranno godere ancora del sole, e quelli che volessero farsi un ultimo weekend al mare, potranno tranquillamente preparare i costumi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA