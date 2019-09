Previsioni meteo weekend/ Clima estivo in tutta Italia: al sud caldo oltre la media

Buone nuove secondo le ultime previsioni meteo: l’Italia vivrà un weekend di bel tempo con temperature gradevoli, decisamente estive. Secondo i colleghi de IlMeteo.it, è tutto merito dell’avvicinamento da ovest di un anticiclone che porterà appunto un clima mite da nord a sud, salvo qualche isolato piovasco. Per la giornata di domani, sabato 28 settembre, possibile instabilità al nord, ed in particolare sul Triveneto, dove sono probabili dei temporali, nonché sulla Liguria di Levante e nell’alta Toscana. Nel resto del paese, sole e bel tempo, con temperature tipicamente estive, in particolare a sud della nostra penisola. Possibili foschie e nebbia nelle prime ore di domattina nelle pianure del settentrione e nelle vallate delle Alpi, mentre non è da escludere qualche annuvolamento sui settori alpini e pre-alpini.

PREVISIONI METEO WEEKEND: CLIMA ESTIVO IN TUTTA ITALIA

Domenica che proseguirà sulla falsa riga di quanto vedremo domani, con qualche annuvolamento al nord, e possibili piogge per via di correnti umide dall’Atlantico su Liguria e Toscana. Gli esperti de IlMeteo.it consigliano di portarsi con se l’ombrello in queste zone del nord-centro, a causa di possibili rovesci anche improvvisi. Sul resto del paese, invece, sarà protagonista l’alta pressione, con un clima quindi più gradevole e soleggiato, e un cielo senza nubi o lievemente disturbato sul medio e alto Tirreno. In generale farà piuttosto caldo, soprattutto al sud, dove la colonnina di mercurio supererà ancora una volta le temperature medie del periodo. Autunno che è quindi iniziato all’insegna di un clima gradevole, con scarse precipitazioni (salve qualche giornata di pioggia in Toscana e Liguria) e le temperature che si stanno assestando su livelli elevati. Bisognerà capire quanto durerà questa tendenza: ovviamente si spera il più a lungo possibile.

