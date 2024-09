Si possono trovare i prezzi degli aerei più bassi in due giorni specifici: martedì e mercoledì. E a dire il vero il terzo giorno della settimana è ancora più conveniente, perché grazie a dei documenti interni studiati da il Corriere si evincono i modi in cui cambiano le prenotazioni e destinazioni dei passeggeri.

I documenti interni sono assolutamente riservati, le cui fonti provengono da decina di aviolinee (sia low cost che tradizionali), i cui dati sono stati confrontati con gli imbarchi e le prenotazioni avvenute negli aeroporti italiani.

Prezzi aerei più bassi: la logica dei rincari

I prezzi degli aerei più bassi si basano sulle stime del cosiddetto «load factor». Si tratta della percentuale che dimostra quanti “sedili” le compagnie aeree riescono a vendere quotidianamente così da poter determinare il costo del biglietto.

La logica è semplice: più ci si avvicina alla data di partenza e i sedili sono “vuoti” e maggiori sono le possibilità di risparmiare sul costo del prezzo. Questa strategia di marketing è mirata al riempimento dei posti e «catturare» più cliente la possibile.

Secondo quanto emerge dai dati dell’Iata (l’associazione internazionale delle aviolinee), nei primi sette mesi del 2024 il riempimento medio dei voli in Europa è stato dell’83,5%, ovvero una frequenza piuttosto elevata.

La programmazione

La programmazione periodica delle compagnie aerea è soggetta a diversi fattori che influiscono sui viaggi dei velivoli: un po’ per il periodo, un po’ per le tratte e un po’ per i volumi, non sempre gli aerei si riempiono totalmente.

Sulla base delle analisi fornite al Corriere dal sito specializzato Cirium, si appura come martedì e mercoledì siano i giorni più vuoti e lunedì e venerdì i giorni in cui la gente parte maggiormente (con più programmazione di velivoli tradizionali e low cost).

Il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, quotidianamente analizza su fogli scritti a mano o su file elettronici, le vendite quotidiane. E si conferma come il martedì e il mercoledì siano i due giorni dove i prezzi degli aerei sono più bassi.