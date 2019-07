TICKETONE, BIGLIETTI ULTIMO TOUR 2020/ Date e prezzi, bufera sul secondary ticketing

Ultimo Stadi 2020, oggi il via alla vendita dei biglietti per il nuovo tour del giovane cantante romano ma scoppia la polemica: dura nota di Ticketone diretta all’Agcom, nel mirino i siti di seconday ticketing. La società nostrana operante nel settore di ticketing per eventi ha diffuso una nota stampa per chiedere di oscurare tutti quei siti che consentono la rivendita dei biglietti a prezzi superiori rispetto al face value tra privati. La richiesta inoltrata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è di applicare le disposizioni in vigori in materia, con Ticketone che ha tenuto a precisare: «Non c’è più nulla da indagare perché le violazioni da parte di queste società sono ancora oggi palesi». Torna di moda la querelle secondary ticketing dopo l’intervento di marzo, dove era stato registrato il perdurare dell’attività illecita e Ticketone aveva invitato Agcom ad intervenire. La situazione attuale però presenta ancora fenomeni di illegalità: l’ad Stefano Lionetti ha citato siti come «Viagogo e Stubhub, che continuano a commettere illeciti alla luce del sole». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TICKETONE, BIGLIETTI PER ULTIMO STADI 2020: VIA ALLA PREVENDITA

La prevendita dei biglietti per Ultimo in tour nel 2020 è iniziata: l’artista romano esordirà a Firenze, Stadio Artemio Franchi, il 6 luglio. Il cantante toccherà varie città italiane, tra cui Firenze, Napoli, Milano, Modena, Pescara, Bari, Messina, per poi concludere a Roma. I biglietti per Ultimo in tour nel 2020 sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, online e nei punti vendita autorizzati, logicamente diverse fasce di prezzo in base alla tipologia scelta. Negli stadi c’è la possibilità di scegliere tra biglietti numerati e non numerati tranne per la tappa finale del Circo Massimo di Roma offre solo biglietti non numerati per assistere al concerto in piedi. Nella scaletta dovrebbero esserci tutti i brani dell’ultimo album Colpa delle Favole. Un tour che promette grandi presenze visti i numeri importanti fatti registrare dal cantante nell’ultimo periodo.

ULTIMO TOUR 2020: DATE E PREZZI DEI BIGLIETTI

Ultimo, fino al mese di maggio, non ha lasciato il primo posto in classifica: il suo ultimo album “Colpa delle favole” è stato infatti, per la quarta volta consecutiva, il disco più venduto dell’ultima settimana. L’album “Colpa delle favole” è uscito esattamente il 5 aprile e, dalla settimana successiva alla sua pubblicazione, è sempre stato in vetta alla classifica dei dischi più venduti. Ricordiamo che il cantante romano è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze. Queste le tracce dell’ultimo album pubblicato: 1 Colpa delle favole; 2 I tuoi particolari; 3 Quando fuori piove; 4 Ipocondria; 5 Fateme cantà; 6 Rondini al guinzaglio; 7 Amati sempre; 8 Quella casa che avevamo in mente; 9 Piccola stella; 10 Aperitivo grezzo; 11 Fermo; 12 Il tuo nome (Comunque vada con te); 13 La stazione dei ricordi.

Queste le date del tour 2020 con tutti i prezzi dei biglietti.

FIRENZE, Stadio Franchi

6 giugno 2020

Tribuna primo settore: 80,50 euro

Trubuna secondo settore: 74,75 euro

Maraton primo settore: 63,25 euro

Maratona secondo settore: 51,75 euro

Curva Fiesole non numerata: 32,20 euro

Prato: 36,80 euro

Prato Gold: 46 euro

Vip Pack: 126 euro con ingresso anticipato e gadget

NAPOLI, Stadio San Paolo

13 giugno 2020

Tribuna Posillipo Gold: 86,25 euro

Tribuna Posillipo Superiore: 69 euro

Distinti superiori non numerati: 50 euro

Distinti inferiori numerati: 57,50 euro

Settore ospiti non numerato: 34,50 euro

Curva superiore non numerata: 37,95 euro

Prato: 36,80 euro

Prato Gold: 46 euro

Vip Pack: 126 euro con ingresso anticipato e gadget

MILANO, Stadio San Siro

19 giugno 2020

I Anello Rosso: 80,50 euro

I Anello Blu: 74,75 euro

I Anello Verde: 74,75 euro

II Anello Rosso: 63,25 euro

II Anello Blu: 57,50 euro

II Anello Verde: 57,50 euro

III Anello Rosso: 51,75 euro

III Anello Blu: 46 euro

III Anello Verde: 46 euro

Prato: 36,80 euro

Prato Gold: 46 euro

Vip Pack: 126 euro con ingresso anticipato e gadget

MODENA, Stadio Braglia

26 giugno 2020

I settore numerato: 86,25 euro

II settore numerato: 69 euro

III settore numerato: 57,50 euro

IV settore numerato: 46 euro

II settore visibilità laterale: 69 euro

III settore visibilità laterale: 57,50 euro

Vip Pack: 137,53 euro con ingresso anticipato e gadget

PESCARA, Stadio Adriatico

4 luglio 2020

Tribuna Majella gold: 80,50 euro

Tribuna Majella categoria 1: 74,75 euro

Tribuna Majella visibilità limitata categoria 1: 69 euro

Tribuna Majella categoria 2: 63,25 euro

Tribuna Majella visibilità limitata categoria 2: 63,25 euro

Tribuna Adriatica categoria 1: 63,25 euro

Tribuna Adriatica categoria 2: 57,50 euro

Tribuna Adriatica categoria 3: 51,75 euro

Tribuna Adriatica e Majella visibilità limitata vetro: 51,75 euro

Curva sud non numerata: 46 euro

Prato: 36,80 euro

Prato gold: 46 euro

Vip Pack: 126 euro con ingresso anticipato e gadget

BARI, Stadio San Nicola

11 luglio 2020

Tribuna ovest gold: 80,50 euro

Tribuna est gold: 74,75 euro

Tribuna est/ovest inferiore categoria 1: 69 euro

Tribuna est/ovest superiore categoria 1: 63,25 euro

Tribuna est/ovest inferiore categoria 2: 51,75 euro

Tribuna est/ovest superiore categoria 2: 46 euro

Curva sud non numerata: 34,50 euro

Prato: 36,80 euro

Prato gold: 46 euro

Settore ospiti non numerato: 34,50 euro

Tribuna est/ovest inferiore visibilità limitata: 51,75 euro

Vip Pack: 126 euro con ingresso anticipato e gadget

MESSINA, Stadio San Filippo

15 luglio 2020

Tribuna A e B categoria 1: 80,50 euro

Tribuna A e B categoria 2: 74,75 euro

Tribuna A e B categoria 3: 69 euro

Tribuna A e B visibilità limitata vetro: 69 euro

Tribuna A e B categoria 4: 63,25 euro

Tribuna C frontale categoria 1: 63,25 euro

Tribuna C frontale categoria 2: 57,50 euro

Tribuna C visibilità limitata vetro: 57,50 euro

Tribuna non numerata: 51,75 euro

Prato: 36,80 euro

Prato Gold: 46 euro

Vip Pack: 126 euro con ingresso anticipato e gadget

ROMA, Circo Massimo

19 luglio 2020

Prato: 46 euro

PIT 2: 74,75 euro

Vip Pack – PIT 1: 126 euro



