Prigioniera di un incubo/ Su Rai 2 il film con Nicky Whelan

Prigioniera di un incubo va in onda su Rai 2 oggi, sabato 4 giugno 2022, a partire dalle 21.05. La regia è di Hannett Annette Helson, la quale mentre proseguiva i suoi studi a New York è diventata la più giovane produttrice nella storia di Broadway ad essere nominata per il Tony Award per il film Le ragioni per essere carina.

Nel 2019 la rivista Shoot magazine la nomina “Nuova regista da tenere d’occhio”. Nella sua carriera da attrice, regista e sceneggiatrice non si è fatta mancare niente, ha diretto spot pubblicitari di marchi famosi, cortometraggi e serie televisive. Nel cast abbiamo Nicky Whelan, una modella e conduttrice passata al cinema, ma rimasta nel cuore della gente per aver interpretato Pepper Steiger nella serie tv Neighbours. Nel cast diPrigioniera di un incubo troviamo anche Austin Weyant, Cleo Anthony e Haskiri Velazquez.

Prigioniera di un incubo, la trama del film: una giovane ragazza incinta fugge e….

Leggiamo la trama di Prigioniera di un incubo. Ava è una giovane ragazza incinta che nel bel mezzo della notte fugge con l’auto del suo amico Kyle perché il suo fidanzato Shane è violento e l’ha picchiata pur sapendo di essere in dolce attesa. La ragazza attraversa una tempesta, mentre è al cellulare per lasciare un messaggio vocale alla sorella, ha un incidente nel bosco.

Ava si risveglia all’ospedale e accanto a lei ci sono William e Valerie, le dicono di averla vista in difficoltà e l’hanno salvata dall’incidente. Le strade sono ancora allagate, quindi ospitano la ragazza nella loro casa. Shane picchia Kyle perché non vuole dirgli dove si nasconde Ava, il ragazzo non sa che fine abbia fatto l’amica, questo fa innervosire Shane e lo pugnala alle spalle.

Ava si trasferisce nella casa dei suoi salvatori in attesa che le linee telefoniche vengano ripristinate per chiamare sua sorella. A cena comincia a parlare della sua relazione violenta, del rapporto avverso che ha con i suoi genitori che non sanno nemmeno che è incinta. Per caso sente William parlare al telefono, di notte perlustra la casa e scopre che le linee telefoniche sono state tagliate. Lila, la sorella di Ava ascolta il messaggio vocale della sorella e preoccupata va a cercarla seguita da Shane. Intanto Ava cerca di fuggire dalla casa che la ospita, tenta di rubare un auto, ma viene fermata da Valerie e William che la riportano al letto, intanto Ava a causa dello stress ha le contrazioni. Viene sedata e quando si sveglia scopre che il suo bambino è nato morto.

Lila trova l‘auto della sorella abbandonata, anche Shane comincia a cercare Ava. William e Valerie cercano di tranquillizzare la ragazza dicendole che vogliono aiutarla. Ava si rassicura fino a quando sente il pianto di un bambino. La ragazza viene di nuovo sedata e Valerie le dice che sarà una madre migliore di lei che non è capace a prendersi cura nemmeno di se stessa. Ava riesce finalmente a liberarsi e a riprendersi il suo bambino. L’arrivo della sorella impedisce a Valerie di ucciderla.

Le sorelle fuggono nel bosco mentre la donna le insegue con l’intenzione di ucciderle e riprendersi il bambino, ma il finale è diverso, Lila uccide Valerie, Shane pugnala William e poi con la pistola affronta Ava chiedendole di vedere suo figlio. La donna si difende con un coltello ma prima che l’uomo possa farle del male, William che non era morto pugnala Shane e poi muoiono entrambi. Ava fugge con il suo bambino e la sorella. La ragazza chiama la piccola Hope e libera dalla violenza del suo fidanzato, continua a dirigere il teatro, che era il suo sogno.

