Prima di lunedì/ Video, su Rai 2 il film con Vincenzo Salemme (oggi, 17 maggio 2021)

Prima di lunedì va in onda su Rai 2 in prima serata oggi, 17 maggio 2021. Si tratta di una commedia tutta italiana diretta da Massimo Cappelli e interpretata magistralmente dal grande attore napoletano Vincenzo Salemme. La pellicola, che nel cast vede altri nomi importanti come Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella, Sandra Milo e Sergio Múñiz, è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel settembre del 2016.

Il film è carino e gradevole, anche se in alcune sue parti si arrampica un po’ sugli specchi cadendo nel manierismo di qualcosa di già visto e anche tante volte. Nonostante questo sicuramente è particolarmente folto il pubblico che potrebbe trovare interessante passare una serata di fronte a un’opera leggera e che porta buonumore.

Prima di lunedì, la trama del film

Prima di lunedì racconta la storia di Carlo Briganti, che dagli amici e dai conoscenti si fa chiamare Carlito, per un discorso di omonimia con omonimo di Carlito Brigante, il protagonista del film Carlito’s Way. Carlo è una persona difficile, colleziona Fiat 500 ed è alla costante ricerca del bello essendo un’esteta. Si tratta di un uomo molto ricco, che possiede una catena di supermercati grazie alla quale può permettersi di togliersi diversi sfizi. Le due persone che hanno maggiore influenza nella sua vita sono Andrea e Penelope.

Il primo è il suo storico e migliore amico, mentre Penelope è la sorella di Andrea. è una persona complessa; è un esteta ed è orgoglioso di essere italiano. Possiede molte vecchie Fiat 500 di tutti i colori e una catena di supermercati. A intralciare il percorso di vita di Carlo saranno Marco e Andrea, due amici inseparabili, entrambi legati a Penelope perché sorella di Andrea ed ex di Marco. Proprio l’imminente matrimonio di quest’ultima darà alla vicenda una piega surreale e costellata di gag ed episodi molto divertenti fino ad un incredibile e concitato finale.

