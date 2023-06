Prima pagina, Rete 4/ La coppia esilarante Lemmon-Matthau in onda oggi, mercoledì 21 giugno 2023

Prima pagina, diretto da Billy Wilder

Mercoledì 21 giugno andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4 a partire dalle ore 16,30, la commedia brillante e sentimentale del 1974, Prima pagina. Il film è diretto dal grande regista, sceneggiatore e produttore di origini austriache Billy Wilder, il “padre” della commedia americana, che ha diretto tantissimi fra i titoli più famosi della storia del cinema, come “A qualcuno piace caldo” e “Quando la moglie è in vacanza” con la divina Marilyn Monroe. La sceneggiatura di questo Prima Pagina è una trasposizione cinematografica dell’omonima commedia teatrale del 1928 di Ben Hecht e Charles MacArthur, di cui in passato erano già state realizzate due versioni per il grande schermo.

Un cast d’eccezione con una coppia d’oro della storia del cinema

Il cast di Prima pagina vede numerosi volti celebri e i protagonisti sono l’attore Jack Lemmon, nei panni di Hildebrand Johnson, e Walter Matthau in quelli di Walter Burns. Al loro fianco, la talentuosa Susan Sarandon, l’indimenticabile Louise di Thelma & Louise, e l’attrice e cantante Carol Burnett, famosa per lo spettacolo televisivo The Carol Burnett Show.

Lemmon e Matthau hanno collaborato in numerosi film, come La strana coppia e Due irresistibili imbroglioni, diventando una delle coppie comiche più amate dal pubblico internazionale.

La trama del film Prima pagina, diretto da Billy Wilder

La storia di Prima Pagina è ambientata a Chicago, alla fine degli anni ’20. I giornalisti delle principali testate giornalistiche sono nella sala stampa in attesa che venga effettuata l’esecuzione del condannato Earl Williams, condannato alla pena di morte apparentemente per avere ucciso un poliziotto nero, ma in realtà poiché membro dell’organizzazione anarchica “Friends of American Liberty”. Tra i giornalisti, vi è anche Hildy Johnson, un dipendente del Chicago Examiner che però ha deciso di lasciare il proprio giornale per potersi trasferire in un’altra città con la giovane moglie Penny Grant.

Walter Burns, il direttore del Chicago Examiner, non è però disposto a rinunciare così facilmente all’uomo e, dopo diversi tentativi, tenta di smuovere il suo orgoglio sostituendolo con un collega più giovane. Il condannato alla pena di morte riesce a fuggire e finisce proprio nella sala stampa in cui Johnson era rimasto per dare un ultimo saluto ai suoi colleghi. Questa situazione stravolge le intenzioni del giornalista che decide di nascondere il criminale per riuscire a realizzare un ultimo straordinario scoop. Smascherati subito dalla polizia, Hildy e Burns vengono arrestati dallo sceriffo. I due uomini riescono però a scoprire uno scandalo che coinvolge proprio lo sceriffo e il sindaco…bb











