Primo Di Nicola, si è dimesso vice capogruppo M5s Senato/ ‘Assedio’ contro Di Maio

Con un breve comunicato apparso su Facebook, il vicecapogruppo M5s al Senato, Primo Di Nicola, si è ufficialmente dimesso dalla sua carica all’interno del Movimento 5 Stelle a fronte della tremenda batosta elettorale presa dai grillini nelle Elezioni Europee 2019 (passati dal 34% al 17% nel giro di un solo anno, con ruoli di forza ribaltati all’interno del Governo visto l’exploit della Lega). «Mi sono dimesso da vice presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al senato. Una decisione che ritengo necessaria non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per favorire una discussione autenticamente democratica su quello che siamo e dove vogliamo andare», scrive il senatore M5s il giorno dopo l’accesa riunione al Mise con Di Battista, Bugani, Taverna, Fraccaro, Buffagni, Paragone, Patuanelli, Carelli, Sibilia, Spadafora eovviamente Rocco Casalino e Primo Di Nicola.

DI MAIO SOTTO ASSEDIO DELLA BASE M5S

La scelta del senatore vicecapogruppo è quella immediatamente conseguente quanto avvenuto – e finora segreto – all’interno della riunione M5s post-sconfitta alle Europee e Amministrative, dopo che ieri in conferenza stampa Di Maio aveva ammesso di aver sentito tutte le anime del Movimento (Grillo, Casaleggio, Fico e Di Battista su tutti) e che tutti avevano confermato la sua posizione di leader senza chiedere le dimissioni. «Si vince e si perde tutti insieme bisogna rimanere compatti» ha detto il pasionario Di Battista entrando ieri al Mise, salvo poi punzecchiare l’amico Di Maio «È la più grande scoppola presa dal M5s, ma il governo deve andare avanti». All’assemblea dei gruppi convocata tra oggi e domani si terrà una ancora più animata resa dei conti e confronto acceso tra Di Maio e i responsabili in Parlamento, ma Di Nicola risulta comunque la prima “testa saltata” per sua stessa scelta davanti al fallimento delle Europee. La base grillina è infuriata col suo leader «Un esame di coscienza e meno boria. Affacciarsi dal balcone e dire di aver abolito la povertà è stata una grande ca…, per non parlare di aver fatto un reddito di cittadinanza ben diverso da quello promesso, le prese in giro si pagano», si legge su uno dei tanti post di commento al Blog M5s. Non solo, Paola Nugnes – dissidente M5s, spesso critica con Di Maio – ieri ha spiegato a Repubblica «in ogni partito, in ogni azienda, a seguito di un risultato di questo tipo sarebbe necessaria una revisione della struttura dirigenziale e quindi anche della leadership di Luigi Di Maio. Il capo politico non può essere anche nell’esecutivo: questo inficia la divisione dei poteri che è alla base della democrazia. Mi auspica che Roberto Fico si faccia avanti nella candidatura». La tempesta è appena cominciata..

