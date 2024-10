Alena è la prima eliminata di Amici 2024: fuori l0allieva di Rudy Zerbi

Arrivano le anticipazioni della terza puntata domenicale di Amici 2024 e ci svelano che c’è il primo eliminato di questa edizione. Stando a quanto rivela SuperguidaTv, il primo concorrente a lasciare la scuola e a sole due settimane di permanenza è Alena, cantante del team di Rudy Zerbi. La scorsa settimana è arrivata ultima nella prima classifica di Amici, il che l’ha portata di diritto ad affrontare una sfida con un cantante esterno, Chiamamifaro.

A giudicare la sfida tra Alena e Chiamamifaro è stato Charlie Rapino. I due si sono esibiti su un solo brano, che è stato per il giudice sufficiente. Nonostante Maria De Filippi abbia ricordato a Rapino la presenza di una cover per ogni cantante in sfida, il giudice si è detto subito pronto a dare l’esito, assegnando a Chiamamifaro la vittoria. Alena, che secondo Rapino non portava sul palco nulla di nuovo, è il primo eliminato di Amici 2024.

Anche Sienna rischia l’eliminazione ad Amici 24 ma si salva

Anche Sienna, ballerina di Emanuel Lo, ha affrontato la sua sfida nel corso della nuova registrazione di Amici 2024. Nella puntata che vedremo in onda domenica 13 ottobre, la ballerina si è confrontata con Mathias in una sfida giudicata da Garrison. Lose my breath è stato il brano ballato da Sienna, Beggin quello dello sfidante. Nonostante non sia mancata qualche critica da parte di Garrison a Sienna, è stata quest’ultima a vincere la sfida e a rimanere nella scuola di Amici 24. La terza puntata di Amici 2024 ha, dunque, un solo eliminato.