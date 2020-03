Principe Carlo positivo al Coronavirus/ Polemiche su test: perché con sintomi lievi?

Il principe Carlo è positivo al Coronavirus. A dare l’annuncio è Buckingham Palace, che nel comunicato chiarisce le condizioni del principe di Galles, figlio della regina Elisabetta e del principe Filippo. L’erede al trono 71enne per ora ha sintomi definiti lievi. Il comunicato del Palazzo spiega inoltre che «è in buona salute e ha lavorato da casa, seguendo i ritmi usuali, negli ultimi giorni». Il principe Carlo era da alcuni giorni in isolamento in Scozia. La moglie Camilla, la duchessa della Cornovaglia, è invece risultata negativa al test. La coppia reale si trova in questo momento nella tenuta scozzese. La positività del principe Carlo è stata certificata in un ospedale pubblico nell’Aberdeenshire. Non è ancora chiaro come Carlo abbia contratto il virus Sars-CoV-2. Il portavoce del principe ha infatti spiegato che «negli ultimi tempi il principe ha presenziato numerosi eventi pubblici».

PRINCIPE CARLO POSITIVO AL CORONAVIRUS, POLEMICHE SU TEST

Dopo la notizia della positività del principe Carlo, il pensiero va subito alla salute dei suoi genitori, la Regina Elisabetta e il principe Filippo. Entrambi sono da giorni al “riparo” nella loro tenuta di Windsor. Già da tempo erano scattate per loro misure di protezione. Per questo motivo recentemente hanno lasciato il più affollato, e quindi potenzialmente pericoloso, Buckingham Palace. Non è però chiaro né se né quando Carlo abbia incontrato la sovrana e il padre negli ultimi giorni. Tra l’altro non mancano le polemiche sul presunto trattamento di favore ricevuto da Carlo. Nel Regno Unito, infatti, è praticamente impossibile sottoporsi al test del Coronavirus, a meno che non ci si trovi in gravi condizioni di salute. Il principe Carlo invece, come da comunicato ufficiale, ha evidenziato sintomi lievi, una condizione non sufficiente per essere sottoposto al test dalla sanità pubblica britannica. Da qui dunque le polemiche.



