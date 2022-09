Principe Harry: dalle notti con spogliarellista al matrimonio Meghan Markle/ Perdono della Regina Elisabetta…

Gli scandali del Principe Harry

Il Principe Harry era solo un bambino quando Lady Diana perse la vita in un tragico incidente. Un dramma mai superato per il secondogenito di Re Carlo III che ha sempre avuto un punto di riferimento nella nonna, la Regina Elisabetta che ha sempre provato a proteggerlo anche di fronte a scandali che hanno fatto il giro del mondo. Harry era il nipote che riusciva a strappare un sorriso alla Regina Elisabetta che, di fronte agli scandali, lo ha sempre perdonato. Harry, infatti, prima di convolare a nozze con Meghan Markle, è stato il protagonista di diversi scandali come quello che lo vide occupare le prime pagine dei giornali senza vestiti durante una notte a Las Vegas in cui, pare, abbia avuto un incontro con una spogliarellista.

"Harry e Meghan criticati dalla famiglia reale"/ Colpa della passeggiata con William e Kate: "Non dovevano…"

Harry, inoltre, face parlare di sè quando indossò una divisa nazista scatenando tantissime reazioni nel mondo e finendo sulla prima pagina del quotidiano popolare Sun. In un comunicato, letto da un portavoce della casa di Windsor, il principe si scusò così: «Sono veramente desolato se ho offeso o imbarazzato qualcuno. È stata una cattiva scelta del costume e me ne scuso».

Meghan Markle choc "Harry non ha più un padre"/ "Spero che con Carlo non gli capiti…"

Harry e il matrimonio con Meghan Markle

Il tempo degli scandali e delle notti brave è finito nel momento in cui nella vita di Harry è arrivata Meghan Markle. Una storia d’amore, quella con l’ex attrice, che ha immediatamente fatto sognare il mondo e conquistato anche il popolo inglese che ha sempre amato la figura di Harry. Con Meghan, il secondogenito di Carlo e Diana trova stabilità e serenità e con lei decide di convolare a notte. Dopo il matrimonio celebrato nel 2018, diventa papà prima con la nascita di Archie e poi di Lilibet Diana.

Un matrimonio sereno e felice quello di Harry e Meghan che, insieme, decidono di lasciare l’Inghilterra trasferendosi negli Stati Uniti e creando una frattura con la Royal Family. La morte della Regina Elisabetta ha fatto riavvicinare Harry e Meghan alla famiglia e, dopo due anni, la duchessa e il duca del Sussex sono apparsi nuovamente in pubblico con il Principe William e Kate Middleton.

HARRY AL CAPEZZALE DELLA REGINA ELISABETTA SENZA MEGHAN/ "Partito da solo per Balmoral": ecco perché

© RIPRODUZIONE RISERVATA