Principessa per caso/ Su Rai 2 il film con Will Kemp

Principessa per caso, film di Rai 2 diretto da Mike Rohl

Principessa per caso va in onda oggi, sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 16.35 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 e diretto da Mike Rohl. Nel cast sono presenti interpreti come Will Kemp, Simon Dutton, Janis Ahern e Bethany Joy Lenz. Il film è stato realizzato per la distribuzione televisiva, con la prima apparizione TV in patria risalente al marzo del 2018.

Forrest Gump/ Su Italia 1 il film con Tom Hanks

Grazie alla critica positiva ricevuta la pellicola ha ottenuto una corposa distribuzione internazionale, con la cessione dei diritti da parte della Hallmark Channel. Il film è arrivato ufficialmente in Italia solo un anno dopo la produzione. La messinscena è pressoché mediocre visto che si tratta di un film a basso budget girato per il piccolo schermo. Nonostante questo ci sono alcuni spunti che si possono considerare interessanti dal punto di vista della trama.

Johnny Stecchino/ Su Rete 4 il film cult con Roberto Benigni

Principessa per caso, la trama del film

La protagonista della storia di Principessa per caso è una simpatica ragazza di nome Kate, da anni ormai apprezzata in città per le sue incredibili doti come wedding planner. La sua specialità però riguardava qualcosa capace di andare oltre la semplice organizzazione di matrimoni. La donna era infatti una sorta di cupido; era ingaggiata dalle persone proprio con l’obiettivo di trovare la propria anima gemella.

Dopo tante commissioni e proposte particolari, effettivamente un giorno arriva quella più bizzarra di tutte e che mai avrebbe potuto immaginare che sarebbe stata la svolta della sua vita. Viene infatti contattata da un uomo di origini nobili, precisamente il re di un regno chiamato Voldavia. Il sovrano era particolarmente preoccupato per le sorti del figlio; nonostante il figlio fosse di bell’aspetto e dai modi educati, non sembrava essere in grado di trovare da solo la donna della sua vita.

Un Natale molto bizzarro/ Su Rai 2 il film con Barry Watson

Temendo che la sua discendenza terminasse proprio con lui, cerca proprio in Kate l’aiuto necessario per trovare la degna moglie del principe e continuare la stirpe regale. La donna decide di mettersi subito al lavoro, proponendo al giovane tutte le donne più ambiziose e attraenti di sua conoscenza. Purtroppo però, Sebastian non sembra essere in grado di legarsi a nessuna delle proposte, non provando la minima attrazione per le donne osservate. Nel frattempo però, Kate e il principe passano sempre più tempo insieme senza accorgersi di una realtà sempre più evidente. Tra un racconto e l’altro, passando per i vari rifiuti, Kate scoprirà di essere proprio lei la possibile futura principessa del regno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA