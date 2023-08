Priscila Prado e Rachele, compagna e figlia Andrea Pucci/ “Entusiasti di un futuro insieme”

Chi è Priscilla Prado, la compagna di Andrea Pucci

Priscila Prado e Rachele, compagna e figlia Andrea Pucci, il comico e conduttore televisivo. La coppia, dopo un momento di crisi, è più innamorata che mai! Ma chi è Priscilla Prado? Classe 1984, Priscila è una imprenditrice di successo che lavora per il brand Botondi Milano. Non solo, la donna è anche mamma di due gemelli nati da una precedente relazione. Anche Andrea Pucci è papà di una figlia di nome Rachele Baccan nata dal precedente matrimonio. Una famiglia allargata e felice quella formata da Priscila e Andrea Pucci, anche se la coppia ha trascorso dei momenti di grande difficoltà e allontanamento.

“Siamo arrivati fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che Non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci” – ha rivelato la compagna del comico. Nonostante tutto però i due si sono ritrovati più innamorati che mai con la donna che ha sottolineato “oggi siamo complici più di sempre”.

Priscilla Prado e Andrea Pucci: dopo la crisi è tornato il sereno

Priscila Prado e Andrea Pucci sono più uniti che mai. La coppia dopo un momento di crisi è ritornata insieme con una consapevolezza diversa. ” Siamo innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardò indietro: sono esattamente dove voglio essere” sono le parole scritte dalla bellissima imprenditrice brasiliana. I due sono riusciti a recuperare un rapporto e ricominciare, insieme, più forti che mai. La crisi c’è stata, ma con il loro amore sono riusciti a superarla.

Fondamentali nella loro vita la presenza dei figli. Il comico e conduttore, infatti, è papà di Rachele, la figlia nata dal precedente matrimonio con cui ha un rapporto bellissimo. “Non credevo si potesse amare una persona in questo modo, tu sei la mia vita, sei la mia bambina per sempre” – ha scritto il comico in una lettera – monologo dedicato proprio alla sua amata figlia!











