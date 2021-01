Priscila Prado, fidanzata Andrea Pucci?/ “Sorprese in arrivo” nell’ultimo selfie ma…

Priscilla Prado è ancora la compagna del comico Andrea Pucci? La vita privata del conduttore, oggi ospite speciale al Grande Fratello Vip, è circondata da uno spesso alone di riservatezza, ed anche in merito all’attuale relazione in corso con Priscilla si sa molto poco. I due starebbero insieme da ormai qualche anno, basti pensare che era l’aprile del 2018 quando TgCom24 riportava una loro paparazzata insieme. I due apparivano in sella a una moto di grossa cilindrata con tanto di caschi personalizzati, usata per recarsi agli eventi milanesi del Salone del Mobile. In quella occasione, proprio la bella Priscilla si era resa la protagonista di un piccolo incidente “hot” dal momento che nelle fasi di salita, complice il lungo abito indossato e l’esagerato spacco, aveva regalato a favore di flash uno stacco di coscia prontamente paparazzato.

Di lei si sa che è di origini brasiliane, classe 1984 e madre di due gemelli, Luca e Giulia, avuti all’età di 21 anni. Dalla sua bio su Instagram apprendiamo inoltre che nella vita oltre ad essere consulente di stile e di immagine è anche una imprenditrice.

PRISCILLA PRADO E LA PREOCCUPAZIONE PER L’ATTUALE MOMENTO

L’ultimo scatto social di Priscilla Prado con il compagno Andrea Pucci risale allo scorso 26 settembre. I due erano insieme in auto e nella didascalia alla foto lei scriveva: “Sorprese in arrivo”. Qualcuno tra i commenti aveva ipotizzato l’arrivo di un figlio, ma in realtà dagli hashtag usati dalla donna sembrava che il riferimento fosse più che altro ad un qualcosa di lavorativo. I precedenti scatti insieme risalivano allo scorso agosto, nel bel mezzo della vacanza estiva. Da quel momento però non compaiono altri riferimenti alla loro vita di coppia.

Di recente, in un lungo post la donna aveva commentato la difficile situazione legata all’emergenza Covid, con un lungo post allegato ad uno scatto di una piazza Duomo a Milano deserta. “Stiamo ormai vivendo un’intera vita e non più un singolo momento di incertezze e incoerenza. Questo spettacolo è triste, offensivo, pauroso, deprimente. I nostri ragazzi hanno perso una delle due più grandi certezze della vita assieme alla famiglia: la scuola”, scriveva. Priscilla descriveva perfettamente la drammatica situazione in cui verte il Paese aggiungendo: “Sono a Roma e le strade sono piene , nessuno sopporta più le limitazioni che come abbiamo appurato non servono”. Quindi un confronto con la situazione in Brasile, suo paese di origine: “In Brasile hanno deciso di riprendere a vivere. A un certo punto bisogna andare avanti . La disperazione, la tristezza, il timore, l’angoscia abbassano le nostre difese immunitarie. In questo istante ci sono tanti nuovi malati di disperazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA