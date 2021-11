Priscilla Prado, compagna Andrea Pucci/ Dopo la crisi:”Ti amo uragano della mia vita”

Chi è Priscilla Prado?

Priscilla Prado è la compagna di Andrea Pucci, il comico e conduttore tv. Un grande amore quello che lega i due che, dopo un crisi, sono tornati insieme più innamorati che mai. Ma chi è la bellissima Priscilla? Classe 1984, Priscilla è nata in Brasile, ma da tantissimi anni vive in Italia dove lavora come consulente di stile e di immagine ed è imprenditrice di successo per il brand Botondi Milano. La donna è anche mamma di due gemelli, Luca e Giulia, nati da una precedente relazione. Molto presenti sui social, Priscilla pubblica anche tantissimi scatti in compagnia di Andrea Pucci.

Una bella famiglia allargata quella di Andrea Pucci e Priscilla Prado. Se la bellissima consulente di immagine ha due figli nati dalla precedente relazione, anche Andrea è papa di una bambina di nome Rachele Baccan nata dal precedente matrimonio. che pubblica in compagnia del suo compagno. Andrea Pucci ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan.

Andrea Pucci e Priscilla Prado: “Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora”

Un grande amore quello tra Andrea Pucci e Priscilla Prado. La brasiliana sui social ha parlato proprio del rapporto col comico e conduttore televisivo: “ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità È che Non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”.

Nonostante le difficoltà e un momento di crisi, la coppia è tornata insieme con Priscilla che scrive: “oggi siamo complici più di sempre, innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardò indietro: sono esattamente dove voglio essere. Ti amo uragano della mia vita”.



