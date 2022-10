Priscilla Savoldelli, chi è la concorrente Il Collegio 7/ L’animo rock dietro i banchi di scuola

Chi è Priscilla Savoldelli: la batterista concorrente a Il Collegio 7

Quindici anni e un animo rock Priscilla Savoldelli è una delle venti protagoniste della settimana edizione de Il Collegio 7, appartenente al parterre femminile. Bel lunghi dal voler essere messa in paragone con le ragazze della sua età, Priscilla ci tiene a tutelare la sua identità e le sue passioni, prima tra tutte la batteria. Originaria di Bergamo, Priscilla si identifica subito dal punto di vista stilistico indossando una bandana ripiegata su se stessa quasi a ricreare una fascia alla Roky Balboa.

Si è definita nella presentazione delle backstories come una tipa vecchio stampa e, forse per questo, ama frequentare non tanto i coetanei quanto piuttosto i ragazzi più grandi: ama il vintage, colleziona monete, francobolli e motori. Il suo stile non è sempre ben compreso, neanche all’interno delle mura domestiche, però Priscilla segue dritta e convinta le sue idee e il suo stile che definisce particolare.

Priscilla Savoldelli tra batteria e basket pronta per Il Collegio

L’esperienza di Priscilla Savoldelli all’interno de Il Collegio 7 potrebbe esserle utile, come affermato dalla mamma, soprattutto dal punto di vista delle coniugazioni verbali come dimostrato durante le selezioni. Super attiva e dedita alle sue passioni, tra la batteria e il basket, Priscilla ama fortemente distinguersi dalla massa, non le piace tutto ciò che è commerciale o spinto dalla moda, vuole essere considerata invece originare e con cose diverse da poter dire. Sotto questo punto di vista Priscilla potrebbe trovare sintonia all’interno delle mura del Collegio con le colleghe Zelda e Marta Maria.

Dal punto di vista social Priscilla ha un nutrito numero di follower su Instagram, circa 5.051, e 1.304 su Tik Tok ma non è molto attiva nella pubblicazione dei contenuti per il suo feed. Lo stile presentato dalla giovane è comunque un mix di ingredienti, dallo sportivo allo chic passando per il vintage e l’immancabile cappello con visiera che porta sempre con sé. La paura della madre di non sapere come avrebbe ritrovato sua figlia dopo l’esperienza in tv, al momento porta a dire che solo a livello stilistico il cambiamento è dato dalla mancanza delle treccine e la presenza di un taglio più corto sui capelli.

