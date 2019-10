Probabili formazioni Armenia Italia Under 21/ Nicolato sceglie Pinamonti-Cutrone?

Armenia Italia Under 21 si gioca alle ore 18.30: le due formazioni scenderanno in campo a Yerevan per la sfida valida per il girone 1 delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L’Italia affidata nel nuovo ciclo a Paolo Nicolato ha cominciato il suo cammino con una vittoria contro il Lussemburgo e un pareggio in Irlanda, adesso serve un nuovo successo contro una formazione certamente sulla carta inferiore per inseguire il primo posto, l’unico che darà la certezza della qualificazione alla fase finale senza calcoli o spareggi. Vediamo allora le probabili formazioni di Armenia Italia Under 21 tenendo presenti le ultime notizie in casa azzurra sugli assenti e sulle mosse che potrebbe adottare per questa partita il commissario tecnico Paolo Nicolato.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA ITALIA UNDER 21

LE SCELTE DI NICOLATO

Sul fronte azzurro, le probabili formazioni di Armenia Italia Under 21 ci riservano ancora diversi dubbi già a partire dal portiere. Si può immaginare Plizzari stavolta titolare, ma Carnesecchi ha fatto benissimo in Irlanda e di conseguenza crescono le possibilità di una sua conferma. In difesa è fuori causa Marchizza, che si è fatto male a Dublino: potrebbe essere confermato l’assetto adottato da Nicolato dopo l’infortunio del suo difensore, dunque con Adjapong terzino destro, Del Prato centrale al fianco di Bastoni ed infine a sinistra Pellegrini, ma c’è anche Gabbia che potrebbe giocare al fianco del giocatore dell’Inter. A centrocampo due maglie sembrano essere quasi certe per Frattesi e Locatelli, resta in ballottaggio tra Carraro e Zanellato l’ultimo posto disponibile, stante che Tonali è passato alla Nazionale maggiore. In attacco invece è squalificato Kean, comunque partito dalla panchina anche in Irlanda: nel tridente ci aspettiamo Sottil titolare, per le ultime due maglie sono invece in tre i candidati, cioè Pinamonti, Cutrone e Scamacca.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Del Prato, Bastoni, Pellegrini; Frattesi, Carraro, Locatelli; Cutrone, Pinamonti, Sottil. All. Nicolato.



