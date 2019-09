Diretta Italia Lussemburgo U21/ Streaming video Rai: via alle qualificazioni Europei

Italia Lussemburgo U21, partita diretta dall’arbitro danese Peter Kjaesgaard, rappresenta alle ore 18:30 di martedì 10 settembre il nostro esordio nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Scendiamo il campo al Teofilo Patini di Castel di Sangro, dopo una convincente amichevole che ha dato il via al ciclo di Paolo Nicolato; l’obiettivo naturalmente è quello di arrivare direttamente alla fase finale e per farlo bisognerà vincere il girone oppure risultare la migliore delle seconde, per evitare il playoff. Gli azzurrini vogliono anche riscattare la delusione dell’estate, quell’eliminazione al primo turno di un Europeo che giocavano in casa e con una nazionale che a detta di tutti avrebbe potuto vincere il titolo; il primo avversario nelle qualificazioni è tutto sommato abbordabile e si punta alla vittoria senza discussioni, ma attenzione a dare per scontato l’impegno. Aspettando la diretta di Italia Lussemburgo U21, andiamo adesso a vedere in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco parlando delle probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Lussemburgo U21 sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione di stato: nello specifico dovrete andare su Rai Due che è disponibile anche in alta definizione, e che vi permetterà di assistere alla partita delle qualificazioni agli Europei Under 21 anche in diretta streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando poi il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LUSSEMBURGO U21

Per Italia Lussemburgo U21 Nicolato potrebbe decidere di puntare sugli stessi undici che hanno giocato venerdì; dunque una difesa coin Marchizza e Alessandro Bastoni davanti a Carnesecchi – scelto come titolare per il momento – mentre sugli esterni possono agire Del Prato (o Adjapong) e Ranieri. A centrocampo Carraro dovrebbe essere il regista, la grande qualità di Zaniolo sarà a supporto su uno dei due interni con Zanellato o Frattesi sull’altro versante del campo, poi il tridente nel quale Kean e Scamacca accompagneranno la prima punta Pinamonti. Il Lussemburgo di Manuel Cardoni dovrebbe invece schierare un 4-4-2 con Machado tra i pali, una linea difensiva con Korac e Simon centrali e due terzini che saranno Brandenburger e Held. In mediana la coppia sarà quella composta da Dublin e Duriatti; gli esterni alti saranno Schaus e Kuete, mentre davanti agiranno Prudhomme e Curci che saranno incaricati di trovare i gol che rappresenterebbero un bel colpo esterno per questa nazionale.



