Probabili formazioni Atalanta Milan/ Diretta tv: dubbi per Koopmeiners (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Milan ci introducono alla partita valida per la 2^ giornata di Serie A 2022-2023: al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca alle ore 20:45 di domenica 21 agosto, match intrigante che negli ultimi anni ha significato molto per i rossoneri (che vincendo qui sono tornati in Champions League) ma anche per la Dea. L’Atalanta, chiamata ad una stagione certamente non semplice per tanti fattori, ha comunque aperto vincendo sul campo della Sampdoria; tre punti importanti soprattutto a livello psicologico, ma ora arriva la sfida ai campioni d’Italia.

Dal canto suo il Milan ha iniziato la difesa dello scudetto con un 4-2 interno all’Udinese; qualche problema difensivo ma era importante vincere e il successo è arrivato, poi sappiamo bene che i rossoneri di Stefano Pioli possono essere un diesel. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco, e a proposito di questo adesso dobbiamo valutare le possibili mosse che saranno operate dai due allenatori, quindi prendiamoci un po’ di tempo per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Atalanta Milan.

DIRETTA ATALANTA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan non è disponibile sui canali della nostra televisione: per la 2^ giornata di Serie A questa partita, come altre, viene trasmessa soltanto sulla piattaforma DAZN. Dunque, l’appuntamento è riservato ai soli abbonati di questo servizio: la visione sarà in diretta streaming video, bisognerà attivare l’applicazione DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa avere a disposizione una smart tv che si possa collegare a internet, così da utilizzarla per installare appunto DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE SCELTE DI GASPERINI

Qualche dubbio per Gian Piero Gasperini in Atalanta Milan: rischia Koopmeiners che è acciaccato, al suo posto il tecnico piemontese potrebbe destinare Scalvini che andrebbe a giocare in un quasi inedito ruolo di mediano, affiancando De Roon. In difesa infatti, sempre fuori Palomino, l’Atalanta schiererebbe ancora Okoli come centrale di riferimento, poi Rafa Toloi e Djimsiti; in porta ovviamente Musso. Sulle corsie esterne si va per la conferma di quanto visto a Genova, dunque il ritrovato Hateboer che correrà sulla destra con Maehle, a caccia di riscatto dopo una stagione poco brillante, sull’altro versante; il modulo poi potrebbe prevedere due trequartisti a supporto di un attaccante, e allora ecco Muriel al fianco di Pasalic con Duvan Zapata da prima punta. Demiral e Zappacosta sembrano ristabiliti: potrebbero farcela a essere quantomeno convocati, difficile invece vederli subito titolari.

GLI 11 DI PIOLI

Per il momento Pioli dovrebbe affrontare Atalanta Milan con la vecchia guardia: non c’è ancora spazio per Adli e soprattutto De Ketelaere, squadra che vince non si cambia anche se il recupero di Tonali fa ben sperare. L’ex Brescia corre per un posto da titolare: qualora non dovesse farcela, insieme a Bennacer a centrocampo giocherebbe uno tra Pobega e Krunic, con il giovane cresciuto nel vivaio che dà la sensazione di essere favorito. Per il resto, la squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto: in porta c’è Maignan, davanti a lui la coppia centrale di difesa viene formata da Kalulu e Tomori mentre a destra agisce Calabria, con il treno Theo Hernandez che parte dalla sinistra. Sulla trequarti, fiducia a Junior Messias: l’ex Crotone ha qualche metro di vantaggio su Saelemaekers, con Brahim Diaz che si prenderebbe la maglia al centro della linea e Rafael Leao, in ritardo di condizione, a sinistra. Come centravanti ecco Rebic, aspettando ovviamente di rivedere Ibrahimovic e il miglior Giroud…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Muriel; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli











