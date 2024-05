Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: quanto turnover? (Serie A, oggi 26 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: I POSSIBILI TITOLARI AL BENTEGODI

Una festa per due e naturalmente questo incide anche sulle probabili formazioni di Verona Inter, in programma stasera allo stadio Marcantonio Bentegodi per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Onore innanzitutto ai gialloblù scaligeri di Marco Baroni, che hanno conquistato una salvezza che qualche mese fa sembrava impossibile e ci sono riusciti addirittura in anticipo, con il successo sul campo della Salernitana a sigillare il traguardo raggiunto già con una settimana d’anticipo.

Naturalmente festeggiano anche gli ospiti dell’Inter di Simone Inzaghi, che hanno conquistato lo scudetto numero 20 e la seconda stella addirittura più di un mese fa. La consegna del trofeo ha avuto luogo dopo la partita contro la Lazio, l’ultima casalinga per i nerazzurri, mentre oggi si chiude il cammino tricolore ma può essere simbolicamente considerato anche l’inizio della nuova avventura con la proprietà statunitense di Oaktree. La partita passa forse un po’ in secondo piano, ma noi vogliamo comunque scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Verona Inter.

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO, SCOPRIAMO I FAVORITI

Facciamo una pausa dalle probabili formazioni, il pronostico su Verona Inter secondo le quote offerte dall’agenzia Snai comprensibilmente vede il segno 2 nettamente favorito, essendo quotato a 1,55, mentre si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora stasera vincesse il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

CHI SCENDE IN CAMPO PER BARONI?

Marco Baroni nelle probabili formazioni di Verona Inter deve fare i conti con le squalifiche di Duda e Henry. In porta attenzione a Perilli, che a salvezza già raggiunta potrebbe giocare al posto del titolare Montipò; tuttavia, più in generale per la festa dovrebbero esserci molti dei titolari del girone di ritorno gialloblù. Modulo 4-2-3-1), nella difesa a quattro si segnala il ballottaggio fra Tchatchoua e Centonze come terzino destro per completare una retroguardia che per il resto dovrebbe prevedere titolari Dawidowicz, Coppola e Cabal; in mediana spazio invece dal primo minuto per Serdar e Folorunsho; infine, il reparto offensivo dell’Hellas Verona prevederà sulla trequarti il terzetto con Noslin, Suslov e Lazovic da destra a sinistra, mentre la maglia da centravanti è contesa fra Swiderski e l’ex di turno Bonazzoli.

QUANTO TURNOVER PER INZAGHI?

Simone Inzaghi naturalmente vuole dare spazio a tutti coloro che hanno contribuito allo scudetto ma forse hanno avuto meno spazio in stagione, le probabili formazioni di Verona Inter quindi ci riservano vari dubbi nerazzurri legati appunto alle mosse del mister e in quali reparti vorrà fare più turnover. Resta fisso il modulo 3-5-2, in porta potrebbe esserci Audero; in difesa Bisseck dovrebbe sostituire Pavard, poi ecco De Vrij e Carlos Augusto, che però potrebbe anche giocare a centrocampo, per cui il ballottaggio è in realtà fra Bastoni e Dimarco. Da questa scelta dipenderà il posizionamento del brasiliano, mentre per il resto a centrocampo dovremmo vedere Dumfries a destra e poi Barella, Calhanoglu e Frattesi nel cuore della mediana, pur senza escludere la possibilità che il regista sia Asllani; infine, proviamo ad indicare la coppia tutta sudamericana con Sanchez e Lautaro Martinez, immaginando che il capocannoniere e capitano chiuda da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: IL TABELLINO

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











