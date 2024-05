Probabili formazioni Napoli Lecce/ Quote: Simeone o Rasapdori? (Serie A, oggi 26 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: CHI GIOCA L’ULTIMA?

Felicità per gli ospiti, salvi in anticipo, mentre per i padroni di casa la buona notizia è che siamo finalmente alla fine di un campionato disgraziato: le probabili formazioni di Napoli Lecce, attesa oggi pomeriggio per l’ultima giornata di Serie A, saranno logicamente caratterizzate da stati d’animi differenti, per cui potrebbe essere il passo d’addio per molti, a cominciare da Osimhen e Calzona. Dopo il buon pareggio contro la Fiorentina, è d’obbligo salutare il pubblico di casa almeno con dignità, senza dimenticare che c’è ancora una piccola speranza di agganciare almeno la Conference League.

Il Lecce di Luca Gotti cerca invece una conclusione in bellezza per un campionato che ha portato una salvezza in netto anticipo per i giallorossi salentini. Il commiato dai tifosi di casa è stato in realtà con una sconfitta contro l’Atalanta, ma c’è ancora l’occasione di cogliere un risultato di prestigio al Maradona per coronare al meglio una stagione che ha portato senza eccessivi patemi l’obiettivo desiderato. Possiamo allora adesso curiosare tra dubbi, moduli e scelte per le probabili formazioni di Napoli Lecce.

SCOPRIAMO I FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Facciamo una pausa dalle probabili formazioni per parlare anche del pronostico su Napoli Lecce secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Comprensibilmente, il segno 1 è nettamente favorito, essendo quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,75 già per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse invece il Lecce oggi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE

ECCO LE ULTIME SCELTE DI CALZONA

Francesco Calzona, nelle probabili formazioni di Napoli Lecce, dovrebbe scegliere un modulo 4-3-3, con le scelte circa i titolari condizionati dagli acciacchi di alcuni giocatori, in particolare Mario Rui e soprattutto Osimhen. In porta ci sarà Meret; in difesa ecco a destra capitan Di Lorenzo, con Ostigard e Rrahmaniche si giocano il posto al fianco di Juan Jesus nella coppia centrale, mentre a sinistra agirà Olivera; in mediana dovrebbe essere tutto chiaro, con il terzetto formato da Zambo Anguissa, il regista Lobotka e Cajuste; nel tridente Politano è favorito su Ngonge a destra, i problemi del nigeriano creano un ballottaggio Simeone-Raspadori in mezzo (con il primo favorito), infine come ala sinistra ci sarà naturalmente Kvaratskhelia.

QUALE MODULO PER GOTTI?

Sul fronte salentino delle probabili formazioni di Napoli Lecce spicca invece il fatto che mister Luca Gotti allo stadio Diego Armando Maradona potrebbe adottare il 4-4-1-1 come modulo di riferimento, anche a causa di alcune assenze: in porta Falcone potrebbe lasciare spazio alla sua riserva Brancolini; in difesa ecco invece Venuti a destra, Baschirotto e Pongracic centrali (anche se c’è una piccola speranza anche per Touba), infine Gallo come terzino sinistro; altra linea a quattro pure a centrocampo, con Almqvist a destra, Ramadani e Blin (favorito su Rafia) nel cuore della mediana e Dorgu esterno sinistro; infine, il reparto offensivo salentino dovrebbe prevedere Oudin nei panni del trequartista alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere Piccoli anche a causa di qualche acciacco per Krstovic.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona.

LECCE (4-4-1-1): Brancolini; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin; Piccoli. All. Gotti.











