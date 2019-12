Probabili formazioni Atalanta Milan/ Quote, Papu Gomez recupera (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Atalanta Milan: la partita, valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, si gioca alle ore 12:30 di domenica 22 dicembre. Lunch match interessante in quello che è l’ultimo appuntamento dell’anno solare: entrambe le squadre ci arrivano dovendo riscattare quanto accaduto nell’ultimo turno, perchè la Dea è caduta a sorpresa sul campo del Bologna, perdendo terreno prezioso nella corsa alla Champions League, mentre i rossoneri non sono riusciti a cogliere la terza vittoria consecutiva e, tornati a giocare a San Siro, sono incappati in un pareggio a reti bianche contro il Sassuolo che ha impedito il salto di qualità. Tuttavia i bergamaschi chiudono il 2019 con la splendida qualificazione agli ottavi di Champions League, pertanto il morale è comunque alle stelle; vedremo allora come andranno le cose nella partita del Gewiss Stadium, intanto aspettando il calcio d’inizio possiamo appunto fare una valutazione più approfondita sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Milan.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Atalanta Milan ci dicono che la Dea è favorita, e non di poco: il segno 1 identifica la sua vittoria e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,80 volte la giocata, mentre già per il pareggio regolato dal segno X arriviamo ad un valore di 3,80 quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il successo rossonero, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, porta in dote un guadagno pari a 4,25 volte la vostra puntata.

Purtroppo Duvan Zapata salta anche Atalanta Milan: prosegue il calvario dell’attaccante colombiano che ancora una volta sarà sostituito dal connazionale Muriel. La buona notizia per Gian Piero Gasperini è il recupero di Alejandro Gomez, pronto a fare coppia sulla trequarti con Pasalic (uno degli ex di questa partita) che potrebbe essere impiegato anche a centrocampo, qualora il tecnico dovesse decidere di far riposare uno tra Freuler (più probabilmente) e De Roon. Allo stesso modo Malinovskiyi, altra possibile scelta; sulle corsie invece è sicuro il posto di Gosens che opererà a sinistra, dall’altra parte Hateboer ha ritrovato la condizione e dunque dovrebbe scalzare Castagne. Dubbi in difesa, dove Djimsiti e Palomino sembrano essere in vantaggio su Andrea Masiello e Kjaer che potrebbe anche rimanere fuori per i problemi alla schiena, a completare il reparto a protezione di Gollini sarà Toloi che è pienamente ristabilito.

Pochi dubbi per Stefano Pioli che deve comunque rinunciare a Théo Hernandez e Paquetà, squalificati: resta invariato il centrocampo, perchè anche con il brasiliano presente le scelte sulle mezzali sarebbero presumibilmente ricadute su Kessié e Bonaventura, due grandi ex che in questo momento partono in vantaggio sulla concorrenza. Per coprire l’assenza del terzino francese, il tecnico emiliano dovrebbe ricorrere a Calabria che è favorito su Ricardo Rodriguez; dall’altra parte agirà come sempre Andrea Conti ormai titolare a tutti gli effetti, davanti al portiere Gigio Donnarumma ecco invece la solita coppia formata da Musacchio e Alessio Romagnoli. Non cambia nemmeno il tridente, anche se Rafael Leao ha dato la sensazione di poter mettere in crisi il suo allenatore: Piatek, che lo scorso anno aveva segnato un gol bellissimo qui a Bergamo, rimane il candidato numero uno per giocare come prima punta e ai suoi lati ci saranno Suso e Calhanoglu.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Pasalic; Muriel

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, A. Masiello, Kjaer, Ibanez, Castagne, E. Colley, Malinovskyi, Ilicic, Barrow, Piccoli

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: D. Zapata

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, Caldara, Gabbia, Ri. Rodriguez, Borini, Lucas Biglia, Krunic, Rebic, Rafael Leao, Castillejo

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: T. Hernandez, Paquetà

Indisponibili: Duarte



