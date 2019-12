Video/ Bologna Atalanta (2-1): highlights e gol. Palacio e Poli! (Serie A)

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Bologna supera l’Atalanta per 2 a 1. Come si vede nel video Bologna Atalanta, nelle fasi iniziali del primo tempo i bergamaschi del tecnico Gasperini faticano ad orchestrare il proprio gioco a differenza della squadra di mister Mihajlovic, brava a cominciare bene la sfida ed a passare in vantaggio già al 12′ grazie alla rete messa a segno da Rodrigo Palacio, ribadendo la sfera alle spalle del portiere Gollini sul tiro di Orsolini respinto dal palo. I problemi continuano per i nerazzurri, incapaci di reagire come ci si aspetterebbe da loro. I felsinei ne approfittano ed in avvio di secondo tempo, al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo, ci pensa Poli a siglare il gol del raddoppio al 53′, capitalizzando l’assist vincente di Tomiyasu. Gli ospiti tornano mostrare un minimo di vitalità con l’ingresso di Barrow, determinante subito al 60′ con il passaggio decisivo per la rete di Malinovsky a riaprire la partita. Gli sforzi effettuati dagli stessi Malinovsky e Barrow si rivelano tuttavia insufficienti per acciuffare il pareggio da qui al triplice fischio del direttore di gara, regalando così il successo agli emiliani, in grado di resistere in inferiorità numerica dall’88’ a causa dell’espulsione rimediata per doppia ammonizione da Danilo. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa sedicesima giornata di campionato permettono al Bologna di salire a quota 19 nella classifica di Serie A mentre l’Atalanta non si muove, rimanendo ferma a quota 28 punti.

VIDEO BOLOGNA ATALANTA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Atalanta avrebbe quantomeno potuto e dovuto raggiungere la rete del pareggio, a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 57%. A questo dato si aggiunge pure una maggiore precisione nei passaggi, l’82% contro il 71% con 387 e 251 appoggi completati, senza dimenticare nemmeno l’84 a 63 nei recuperi. I bergamaschi sono pure riusciti a spiccare inutilmente in fase offensiva a giudicare dall’8 a 4 nelle occasioni da gol, e nelle conclusioni totali, 15 a 8 delle quali 7 a 5 indirizzate nello specchio della porta e 4 per il solo Malinovskyi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Atalanta è stata anche la squadra più fallosa a causa del 18 a 14 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Davide Massa, della sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Orsolini, Sansone, Palacio, Danilo, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Pasalic dall’altro.

IL TABELLINO

Bologna-Atalanta 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 12′ Palacio(B); 53′ Poli(B); 60′ Malinovskyi(A).

Assist: 53′ Tomiyasu(B); 60′ Barrow(A).

BOLOGNA (4-3-3) – Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; A. Poli, Medel(61′ Svanberg), Dzemaili; Orsolini(90′ Mbaye), Palacio(80′ Santander), N. Sansone. All.: Mihajlovic.

ATALANTA (3-4-2-1) – Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Castagne(63′ Hateboer), De Roon, Freuler(54′ Barrow), Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel(83′ Colley). All.: Gasperini.

Arbitro: Davide Massa (Imperia).

Ammoniti: 32′ Pasalic(A); 61′ Orsolini(B); 71′ Sansone(B); 76′ Palacio(B); 86′, 89′ Danilo(B).

Espulsi: 89′ Danilo(B).

VIDEO BOLOGNA ATALANTA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA