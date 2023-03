Probabili formazioni AZ Alkmaar Lazio/ Turn over massiccio per Sarri?

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR LAZIO: CHI GIOCA OGGI?

È il momento di analizzare le probabili formazioni di AZ Alkmaar Lazio con le due squadre che si affronteranno oggi, giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21.00 presso l’AFAS Stadion di Alkmaar, per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si riparte dalla vittoria per 1-2 allo stadio Olimpico della formazione olandese che costringerà la Lazio a prendersi una vittoria almeno con 2 gol di scarto per evitare l’eliminazione: questo potrebbe limitare le possibilità di turn over a disposizione di Maurizio Sarri.

Amici 22 serale, qual é il regolamento della sfida a squadre?/ Parla Maria De Filippi

Con il derby però alle porte, da giocare domenica prossima alle 18 in una sfida decisiva per la corsa alla Champions League, il tecnico laziale potrebbe decidere di lasciar rifiatare alcuni big come Romagnoli, Luis Alberto e Pedro, oltre a Immobile che staz tentando un difficile recupero proprio per la stracittadina dopo l’infortunio. L’AZ Alkmaar gioca a viso aperto come filosofia e non rinuncia ai titolari pur essendo in piena corsa per un posto nei preliminari di Champions League nell’Eredivisie olandese.

Amici 22 serale, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vs. tutti/ "Ecco chi é l'imbucato"

AZ ALKMAAR LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta AZ Alkmaar Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dell’AZ Alkmaar con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR LAZIO

LE MOSSE DI JANSEN

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar Lazio vedono il tecnico degli olandesi, Pascal Jansen, solo con l’imbarazzo della scelta visto che l’unico indisponibile resta Bazoer, da tempo ai box per un infortunio al ginocchio. Da tenere d’occhio la velocità di Kerkez sulla fascia, con l’ungherese che già all’andata ha messo in difficoltà i biancazzurri siglando anche il gol del decisivo 1-2. Confermato anche l’assist-man Karlsson, che ha segnato il gol decisivo nell’ultima sfida di Eredivisie vinta dall’AZ Alkmaar contro il Groningen, e il bomber greco Pavlidis, autore del momentaneo 1-1 all’Olimpico.

Amici 22 serale, Rudy Zerbi schiera Aaron Cenere contro Wax/ Il guanto di sfida

LE SCELTE DI SARRI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di AZ Alkmaar Lazio, come detto le scelte di Sarri potrebbero essere fortemente condizionate dall’importante derby da giocare a neanche 72 ore di distanza dall’impegno europeo. Sicuro l’impiego di Vecino che sarà indisponibile nel derby, in attacco potrebbe esserci spazio per Cancellieri a destra nel tridente, per far rifiatare Pedro con Felipe Anderson e Zaccagni chiamati agli straordinari vista l’indisponibilità di Immobile. In difesa acciaccato Hysaj largo a Marusic e Lazzari con Luca Pellegrini pronto all’esordio in corsa, a centrocampo chance per Marcos Antonio con uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR LAZIO: IL TABELLINO

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Marusic, Patric, Casale, Lazzari; Marcos Antonio, Vecino, Milinkovic-Savic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA