Probabili formazioni Basaksehir Fiorentina/ Diretta tv, Cabral o Jovic per la Viola?

Le probabili formazioni di Basaksehir Fiorentina ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 15 settembre, valida per la seconda giornata nel gruppo A di Conference League 2022-2023: non è un momento semplice per la Fiorentina, che ha esordito nella fase a gironi con un deludente pareggio casalingo contro il Rigas e adesso ha bisogno di prendersi una vittoria, anche e soprattutto per riscattare un campionato nel quale fino a questo momento sta procedendo a singhiozzo, come ben dimostra anche la sconfitta subita domenica dal Bologna.

Vincenzo Italiano dunque cerca conferme ma anche qualche risposta dai singoli; intanto affronta un Istanbul Basaksehir che nella prima partita del gruppo A ha fatto il suo dovere e anche oltre, rifilando 4 gol all’Heart of Midlothian e portandosi immediatamente in testa alla classifica. Vedremo allora quello che succederà in campo; mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera per giocare la partita, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Basaksehir Fiorentina.

La diretta tv di Basaksehir Fiorentina sarà affidata a Sky Sport Football: il canale fa parte del bouquet della televisione satellitare e lo trovate al numero 203 del decoder, dunque per la partita di Conference League la visione sarà riservata agli abbonati Sky che, come sempre e in assenza di un televisore, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà attivabile tramite l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Basaksehir Fiorentina Emre Belozoglu, vecchia conoscenza del calcio italiano, si dovrebbe affidare al consueto 4-1-4-1: il giocatore che fa da perno davanti alla difesa sarà Lucas Biglia, mentre come prima punta Keny si gioca il posto con Stefano Okaka. Tanti volti noti nel Basaksehir; tra questi anche Bertrand Traoré che si prenderà la maglia di esterno destro sulla trequarti, sull’altro versante invece dovrebbe arrivare la conferma per Chouiar così come per i due giocatori centrali, che sarebbero Tekdemir e Ozcan. Per quanto riguarda la difesa, Junior Caiçara si dovrebbe prendere la maglia di terzino destro dopo aver riposato nel big match di campionato (vinto) contro il Besiktas; allo stesso modo ci sarà spazio per Ali Kaldirim a sinistra, in mezzo invece coppia formata da Duarte e Ndayshimiye che si posizionerà a protezione del portiere Babacan.

Tanti dubbi per Italiano in Basaksehir Fiorentina: il tecnico viola ha perso Dodò (lesione per lui) e dunque come terzino destro manderà in campo Venuti, in mezzo dovrebbe tornare Milenkovic con Gollini destinato a giocare in Conference League dopo aver riposato al Dall’Ara. Ballottaggio tra Igor e Martinez Quarta per il ruolo di secondo centrale, come terzino sinistro Terzic insidia Biraghi che però dà la sensazione di partire favorito, Avremo poi le mosse di centrocampo, dove Mandragora dovrebbe tornare titolare a dirigere il traffico; come mezzali potremmo vedere Barak e Maleh, Duncan dovrebbe essere indisponibile così come Nico Gonzalez, che sta mancando molto per quanto riguarda l’attacco. Capitolo tridente: Ikoné in questo momento è un giocatore da ritrovare e Italiano potrebbe concedergli una chance come laterale destro, sull’altro versante il titolare sembra dover essere Saponara che si giocherà il posto con Riccardo Sottil, Arthur Cabral confermerà l’alternanza con Luka Jovic iniziando questa partita di Istanbul in Conference League.

BASAKSEHIR (4-1-4-1): Babacan; Junior Caiçara, Duarte, Ndayeshimiye, Ali Kaldirim; Lucas Biglia; B. Traoré, Tekdemir, Ozcan, Chouiar; Okaka. Allenatore: Emre Belozoglu

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Maleh; Ikoné, A. Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano











