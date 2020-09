Probabili formazioni Benevento Inter/ Diretta tv: torna De Vrij (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Benevento Inter si gioca alle ore 18.00 di domani, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Vigorito per il recupero della prima giornata di Serie A, una partita che ora sembra più stuzzicante di quanto forse avremmo pensato dieci giorni fa, nella sua teorica collocazione. In vista delle probabili formazioni di Benevento Inter dobbiamo infatti annotare che gli uomini di Filippo Inzaghi (aria di derby…) sabato hanno fatto l’impresa a Marassi contro la Sampdoria e di conseguenza adesso si presentano con più fiducia e convinzione all’appuntamento con i nerazzurri, che dal canto loro sono stati avvertiti: il Benevento potrebbe essere una mina vagante, dunque servirà ripetere quanto di buono visto contro la Fiorentina (soprattutto nella fase offensiva), ma evitando i troppi errori che potevano costare caro. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Benevento Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo segnaliamo che la diretta tv della partita Benevento Inter sarà garantita in esclusiva sui canali della televisione satellitare di Sky per gli abbonati, i quali oltre alla possibilità di seguire il match davanti a un televisore potranno avvalersi anche della diretta streaming video tramite il servizio di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO INTER

LE SCELTE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Benevento Inter, mister Filippo Inzaghi dovrebbe puntare nuovamente sul 4-3-3, che potrebbe essere declinato anche in un 4-3-2-1 oppure un 4-3-1-2: questo perché i ruoli di Caprari e Roberto Insigne non sono così facilmente etichettabili, a differenza della prima punta che potrebbe essere ancora Moncini oppure Lapadula, ex milanista come il suo allenatore. Nel terzetto di centrocampo ci aspettiamo la regia di Schiattarella, tra le due mezzali che dovrebbero essere Hetemaj e Ionita, mentre Dal Pinto potrebbe essere la principale alternativa dalla panchina. In difesa Glik e Caldirola, giocatore di scuola Inter reduce dalla clamorosa doppietta all’esordio contro la Sampdoria, dovrebbero formare ancora la coppia centrale a protezione del portiere Montipò, mentre Letizia a destra e Foulon a sinistra dovrebbero essere i due terzini.

LE MOSSE DI CONTE

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Benevento Inter offrono spunti interessanti ma anche dubbi in ogni reparto per Antonio Conte. In difesa, la certezza è il rientro di De Vrij davanti ad Handanovic; al fianco dell’olandese tutto è possibile, noi crediamo che Bastoni torni ad agire come terzo a sinistra mentre a destra potrebbe esserci un ballottaggio D’Ambrosio-Skriniar, sembra invece più indiziato per la panchina Kolarov. A centrocampo, attenzione innanzitutto alle fasce del 3-5-2, perché a destra Hakimi stavolta potrebbe essere titolare con Young a sinistra, più prudente lasciando la spinta all’ex Borussia Dortmund. In mezzo al campo c’è la possibilità di vedere titolare Vidal, possibile un ballottaggio Brozovic-Gagliardini e il solo Barella è davvero intoccabile, mentre Sensi e Nainggolan saranno i jolly dalla panchina. In attacco scalpita Sanchez, ma al momento consideriamo ancora favoriti Lukaku e Lautaro Martinez per iniziare da titolari anche al Vigorito.

TABELLINO BENEVENTO INTER

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, R. Insigne; Moncini. All. F. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA